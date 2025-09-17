Селска кметица е хваната за шофира пияна след сигнал от местен с прякор Брендо

Кметицата на полскотръмбешкото село Масларево Виолетка Йорданова е хваната да шофира пияна. Била е задържана за 24 часа. Случката се разиграла в неделя вечерта, става ясно от пост в търновска Фейсбук група.

В публикация от профил с потребителско име Кристиян Николаев се твърди, че той е бил нападнат в дома си от съпруга на кметицата Виолетка Йорданова, след като изразил недоволство в социалните мрежи.

По думите му, след подаден сигнал на телефон 112 на място е пристигнал полицейски патрул. При проверка е установено, че кметицата управлява автомобила си с 1,68 промила алкохол. Тя е задържана и отведена в болница за вземане на кръвна проба. По отношение на съпруга и пък е образувана преписка за хулиганска проява и телесна повреда, която вероятно ще се окаже от частен характер.

От прокуратурата потвърдиха за случката и казаха, че има образувано производство. Кметицата е дала кръвна проба и след излизане на резултата ще се преценява дали да бъде повдигнато обвинение.

Според установеното до момента става дума за личен конфликт между подалия сигнала с прякор Брендо и семейството на Виолетка. Мъжът й явно е участвал в спречкване в дома на Брендо. Отишъл да му търси сметка какво е писал в социалните мрежи. Най-вероятно в скандала е имало и разменени удари, при което мъжът на кметицата също имал охлузвания. А местният Брендо подава сигнал на тел. 112, че е нападнат. В това време кметицата също се запътва към дома на съселянина да иска обяснения какво е станало, но попада на полицаите, а опонентът веднага я уличава, че е седнала пияна да шофира.

"24 часа" опита да се свърже с Виолетка Йорданова, но телефонът е изключен. Тя е втори мандат кмет на селото от БСП за България.

В поста, огласяващ случая, се припомня, че по чл.42,ал.1,т.5 от ЗМСМА пълномощното на Кмета се прекратява предсрочно, ако бъде осъден за шофиране в нетрезво състояние .