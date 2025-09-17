ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скъсан проводник подпали локомотив на гара Мездра

Терзиев: Нека оставим на децата си единна София, всички сме отговорни за бъдещето й (Снимки)

Елица Чупарова

На церемонията за празника на София присъстваха кметът на града Васил Терзиев, президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, депутати, общински съветници, новообявените почетни граждани и гости СНИМКА: Георги Палейков

София е домът, който ни обединява и прави всички нас част от своята история. Всички ние сме граждани и споделяме отговорност за пазим и развиваме града, да работим за неговото бъдеще и за средата около нас. Бъдещето му зависи от това да вярваме, че трудностите могат да бъдат преодолени, когато сме заедно. Нека да оставим на децата си град, който има единство, уважение и грижа един към друг.

Това каза в словото си за празникът на София кметът Васил Терзиев. Пред базиликата "Св. София" тържествено бе издигнато знамето на София. Патриарх Даниил пък отслужи празничен водосвет.

На церемонията по издигането на столичния флаг на площад "Св. Александър Невски" присъстваха президентът Румен Радев, вицепрезидентът Илияна Йотова, депутати, общински съветници и ново обявените почетни граждани на столицата.

В честването на деня на София се включиха гвардейският оркестър и гвардейци от Националната гвардейска част.                       

Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков
Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет СНИМКА: Георги Палейков
Кметът Васил Терзиев поздрави софиянци с празника на града СНИМКА: Георги Палейков
Тържествено бе издигнато знамето на София СНИМКА: Георги Палейков
