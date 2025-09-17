Шофьор блъсна жена в Шумен и избяга, полицията го издирва

Шофьор е блъснал пешеходка и е избягал. Полицията в Шумен търси съдействие от гражданите за установяване на самоличността му, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Катастрофата е станала в 19:40 часа снощи, преди кръгово кръстовище на улиците „Марица" и „Софийско шосе", срещу известния като „гръцки блок" в града. Водач на лек автомобил с неустановена марка и модел не e пропуснал 54-годишна шуменка, която е пресичала по пешеходна пътека, ударил я и е напуснал мястото на произшествието. Жената е откарана за преглед в шуменската болница, където е установено, че има фрактура на долна челюст.

По случая е досъдебно производство.

От полицията отправят призив към очевидци и свидетели на произшествието - да се обадят на телефон 054800588, както и към всички, които имат видео регистратори в автомобилите си и за времето от 19:40 до 20:00 часа са се движили в района около улиците „Марица", „Софийско шосе", „Ген. Скобелев" и „Васил Друмев" - да прегледат записите си, а ако установят на тях тъмен на цвят лек автомобил, да сигнализират.

По данни на полицията в Шуменско са станали 462 пътнотранспортни произшествия от началото на годината до 1 септември. Регистрираните тежки катастрофи, в които са загинали петима и са ранени 128 участници в пътното движение, са 105. При 162 тежки катастрофи в областта през 2024 г. са загинали 11 и са ранени 183 участници в движението.