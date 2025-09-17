"Кой ще ми оправи щетите по колата", питал шофьорът след сблъсъка, в който загина 20-годишният Недялко

Момчето се тресеше, поливахме го с вода, опитваше се да каже "Татко, татко...", описа пред съда прекият очевидец Кирил Райчев

Десетки посетители от близкото заведение скочили, за да помогнат на блъснатия моторист Недялко Бакалски. 20-годишното момче загина след катастрофа на 5 май 2022 г. на прелеза между бул. "Шести септември" и "Копривщица" в Пловдив. Свидетели днес разказват пред Пловдивския окръжен съд за случилото се.

"Дойде едно момиче с нас, даде си коженото яке, за да го сложим под главата на момчето. То се тресеше, имаше конвулсии, поливахме го с вода. Глътна си езика, извадихме го и после само се тресеше и опитваше да каже: "Татко, татко".

С другия водач - шофьорът на лекия автомобил, който го блъсна, не съм разговарял. Той излезе и седна на бордюра. В колата мисля че имаше две момичета, едно по-малко и едно по-голямо. Стана ми съвестно за тях, купих им вода и помолих да им я занесат", разказа очевидецът Кирил Райчев. Свидетелите се обадили на телефон 112 и след около 10-ина минути на място дошла линейка.

В това време шофьорът на опела Иван Иванов стоял на бордюра и питал: "Кой ще ми оправи на мен щетите по колата?".

С тези думи се обърнал към полицаите, дошли да отработят катастрофата, разказа още Райчев. Той е видял всичко от кафенето на метри от местопроизшествието. По думите му след инцидента Иванов излязъл от колата, но не се притекъл на помощ на Недялко, а просто седнал на бордюра. Около час по-късно, щом полицаите вече били там, го чул да пита кой ще му ремонтира колата.

Райчев потвърди фактическата обстановка около катастрофата, описана от обвинението. Недялко Бакалски се движил по бул. "Шести септември" от центъра към Гребаната база. При минаването на прелеза изфорсирал два пъти, а впоследствие други мотористи обяснили на свидетеля, че това се правело предупредително. По това време по бул. "Копривщица", който е път без предимство, се движил опелът на Иван Иванов. Блъснали се в средата на кръстовището.

"Моторът се изправи, тялото на моториста също. Момчето си удари главата в покрива на колата и падна леко вдясно, към ъгъла на заведението, на асфалта", спомня си Кирил Райчев. Недялко бил с каска и кожен екип, като по думите на очевидеца не се е движил със скорост над ограничението. Не видял обаче дали колата на Иванов е спряла на знак "Стоп". В предишни показания посочил, че с периферното си зрение забелязал как автомобилът спрял и потеглил.

"Аз и днес ви казах, че не е минал с 50-60, а с 20-30 км/ч", обясни Райчев. И посочи, че е твърде вероятно е преди 3 години да е имал по-ясен спомен за случилото се, сега обаче не може да каже със сигурност дали колата е спряла на знака.

"В колата беше дъщерята на водача. Щом пристигнахме, беше много изплашена", обясни пред съда и полицаят Тодор Димитров, който бил изпратен на мястото на инцидента. Той заварил и двамата участници в произшествието. "След нашето пристигане автомобилът и моторът не са местени, преди това не знам", каза служителят на реда. Иванов нямал наранявания, но Бакалски се нуждаел от лекарска помощ. Полицаят няма спомен дали линейката вече е била там, но със сигурност младежът не бил вътре. "Беше с екипировка. При идването му обаче вече беше със свалена каска", разказа Димитров.

Съдът разпита и бащата на Недялко Милко Бакалски, чийто разказ е идентичен с този на майката Лиляна. Семейството било в село Калояново и се подготвяло да празнува Гергьовден на следващия ден. Тогава им се обадили полицаи и им съобщили за случилото се. Майката тръгнала с кола, а бащата - с бус, за да прибере мотора. Бакалски стигнал до кръстовището и му казали, че синът му е откаран в УМБАЛ "Свети Георги", затова и той тръгнал натам.

"Докторът излезе и каза, че според него състоянието е добро. Каза, че е под наблюдение и се прибрахме. На другия ден отидохме, с лоши вести ни посрещнаха. Казаха, че се влошава състоянието му. И така до фаталния ден, когато ни съобщиха, че е изпаднал в мозъчна смърт", разказа Милко Бакалски.

Делото продължава с разпит на вещите лица.