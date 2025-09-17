Депутатите отбелязват деня на София с кръводарителска акция (Галерия)

С кръводарителска акция народните представители отбелязаха празника на София 17 септември. Датата е била избрана единодушно от здравната комисия в парламента. Това е третата поред кампания за кръводаряване в парламента.

"Само този, който е изпадал в нужда, си дава сметка колко е важно това, което правим. С днешната кампания искаме да обърнем внимание на един хуманен проблем без политически пристрастия. Мисля, че всички народни представители ще покажем, че по определени каузи можем да бъдем заедно и да дадем личен пример, а той е най-важен. Надявам се, че всеки от нас, който ще дари кръв или вече е дарил, ще бъде малко по-предпазлив на улицата и когато вижда проява на насилие, защото всяка капка кръв е живот. Колкото по-малко насилие и необходимост от кръв при спешни случаи има, толкова по-добре. Дано да успеем да намалим случаите, в които при травми се налага да се дарява кръв. Нека погнем на повече хора да се завърнат вкъщи здрави", каза председателката на парламента Наталия Киселова, която също дари.

Комисията по здравеопазване е избрала днес, за да отбележат празника на София и да бъдат съпричастни с проблема за кръводаряването и осигуряване на достатъчно кръв и кръвни продукти на всички нуждаещи се в болниците.

"Искаме с този пример, който народните представители кръводарители дават, да бъдем съпричастни с тази кампания да повишим информираността на обществото, че когато даряваш кръв, всеки взема решението сам за себе си и по този начин спасява един човешки живот. Има спешни състояния, които изискват огромни количества кръв - при хематологични проблеми, след тежки ПТП-та, бременни жени", посочи председателят на здравната комисия проф. Костадин Ангелов. Той отбеляза и създаването на нов кръвен център в Бургас.