150 нови пейки монтират в три от парковете на Велико Търново

Подновяването на парковата мебел ще обхване всички зони за отдих

100 нови пейки подобряват средата в парк „Дружба". Монтирането им започна днес и ще продължи и през следващите дни. Поставени ще бъдат и нови кошчета за отпадъци.

Пейките са осигурени от Община Велико Търново по желание на хората, живеещи в района на парка, а организацията по доставянето и монтажа е на заместник-кмета Георги Недев, съобщиха то местната администрация.

В парковете „Колю Фичето" и „Марно поле" също ще бъдат монтирани 50 нови пейки. Подновяването и обогатяването на парковата мебел във всички зони за отдих в града ще продължи на етапи и занапред.