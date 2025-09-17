ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скъсан проводник подпали локомотив на гара Мездра

Овладян е пожарът в Рила над река Илийна

1208
Пожарът в Рила над река Илийна е овладян. Това каза за БТА говорителят на Областната дирекция на МВР - Кюстендил Катя Табачка.

Заради трудния терен доугасяването на тлеещите огнища е по-бавно. Огънят слиза към мокри дерета, допълни Табачка.

Днес на терен са пожарникари от Кюстендил и Рила, екип от Рилската света обител и служител на „Специализирани оперативни дейности" в Благоевград, който ще огледа терена с дрон.

Пожарът избухна на 9 септември и обхвана около 900 дка площ при надморска височина от 2200 метра.

