Скъсан проводник подпали локомотив на гара Мездра

Провериха 170 автомобила и 204 души при акция на 4 институции край Търново

Дима Максимова

Съставени са 3 акта и са наложени 30 глоби по фиш. Снимка: ОДМВР - Велико Търново

Специализирана полицейска операция по метода "Широкообхватен контрол" се проведе тази сутрин от 06,00 до 09,00 ч. на пътя В. Търново - Русе, на входа на с. Самоводене. Проверени са 204 лица и 170 автомобила. Съставени са 3 акта и са наложени 30 глоби по фиш. Връчени са 5 електронни фиша, 3 наказателни постановления и 2 заповеди за налагане на принудителни административни мерки, отчитат от ОДМВР - Велико Търново.

Операцията е реализирана с участието на служители от ОДМВР - В. Търново, НАП, Държавна агенция " Автомобилна администрация" и Агенция "Митници".

