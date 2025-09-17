Осъдиха бизнесмен за неплатени данъци в големи размери

Бизнесмен бе осъден за избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери. Окръжен съд - Кюстендил му наложи наказание „лишаване от свобода" за 3 години условно с 5-годишен изпитателен срок, както и съпътстващото наказание "Конфискация на част от имуществото".

Съдът, под председателството на съдия Йоланда Цекова, в състав с двама съдебни заседатели, признава подсъдимия Г. Г. за виновен, че на 14.05.2021 г. в гр. Дупница, като управител, представител и едноличен собственик на капитала на търговско дружество със седалище в Сапарева баня, посредством А. Х., счетоводител на същото дружество, с цел избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери, в подадена справка - декларация пред НАП за период месец април 2021 г., е потвърдил неистина. Декларирал данъчна основа на получени доставки с право на пълен данъчен кредит в размер на 1 161 033 лева, и е ползвал ДДС с право на пълен данъчен кредит в размер от 232 206,60 лева, и е използвал, при представяне на информация пред органите на приходите, документ с невярно съдържание - отчетен регистър / дневник на покупките / за период от 01.04.2021 г. до 30.04.2021 г., в който отразил 4 неистински фактури, на които е придаден вид, че са издадени от управителя на фирма „Ш...." ЕООД с право на данъчен кредит по доставки, без да е налице доставка, неправомерно ползван данъчен кредит 232 206,60 лв.

Конфискува му се имущество - лек автомобил „Мерцедес", недвижим имот – еднофамилна жилищна в Дупница сграда с площ 552 кв.м.

Г. Г. е оправдан, че с подадената справка-декларация и използвания документ с невярно съдържание отчетен регистър е целял избягване установяването на данъчни задължения в горепосочения размер.

Присъдата може да се обжалва и протестира в 15 - дневен срок пред Софийски апелативен съд.