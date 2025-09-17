След 7 часа и половина дебат: Утре в 16,45 ч. гласуват вота на недоверие срещу кабинета

"Ако до сега се гасяха пожари, оттук нататък ще започне да си личи дългосрочната политика. Това правителство ще го бъде, очаква го много по-дългосрочна работа със структурни реформи", заяви Драгомир Стойнев

Един от двамата, част от екипажа на гумената лодка, която безславно акостира пред сараите на Доган в момента иска съдействие от остатъците на Доган в НС, иронизира Калин Стоянов

"Управлението на акад. Денков е най-престъпното управление. Никога повече няма да се повтори. Новината от тези дебати е, че няма да има предсрочни избори", каза Хамид Хамид от ДПС - НН

Псувни и розови хапчета белязаха дебатите

Утре в 16,45 ч. Народното събрание ще гласува петия вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков. Темата този път е: "Провал на правителството в секторите вътрешна сигурност и правосъдие, водещ до задълбочаване на проблема със завладяната държава, до липса на справедливост и до обедняване на българските граждани". Повече от 7 часа и половина депутатите обсъждаха мотивите по вота.

Около 12,30 ч. министрите, които бяха напуснали парламента за заседание на кабинета, се върнаха обратно в Народното събрание.

Ангел Славчев от "Възраждане" се опита да пусне запис, който според него показва случай на педофилия. Записът не бе много ясен, а председателстващият заседанието в този момент Драгомир Стойнев от БСП му спря микрофона. В крайна сметка Стойнев отбеляза, че педофилията трябва да се бори, защото е сериозен проблем и изрази надежда, че вътрешният министър Даниел Митов ще вземе отношение.

Изказването на Славчев провокира и първо изявление от ИТН. Станислав Балабанов се възмути и го прати да пита по темата педофилия съвносителите на вота на недоверие от ПП-ДБ. Това е прокуратура, която бе избрана с техните гласове, настоя той.

"Ние не сме съвносители и с ПП-ДБ няма как да сме заедно, те са част от мафията. Но това правителство е отвратително и пагубно за нашата държава", отговори му депутатът от "Възраждане". Славчев продължи да настоява министър Митов да обясни какво се прави по случаите на педофилия, има ли задържани и ако не - защо.

Стилиана Бобчева от "Величие" настоя, че "Бай Ганьо прави избори, манипулира вота и управлява". Бай Ганьо е овладял цялата държава и се разпорежда както намери за добре, настоя тя. Според нея правителството е избрано нелегитимно и с манипулиран вот, затова партията ще подкрепи вота, "въпреки че голяма част от опозиция се е държала неуважително" с тях.

Атанас Славов от ДБ обясни, че темата на вота е завладяната държава, която действа не от днес или вчера, но в това управление придобива все по-страшни измерения.

"Държавата се завладява, когато законите биват манипулирани в олигархично манипулативен интерес и когато институции, които по закон трябва да са независими и безпристрастни, в тях се избират зависими и лоялни, а често и некомпетентни хора", заяви бившият правосъден министър,

Според него през последните месеци привидно неутрални институции като прокуратурата и антикорупционната комисия са насочени срещу неудобните, освен това действали като шпиц команда по волята на част от мнозинството. А провокиран от въпрос на съпартийката си Надежда Йорданова за възможната алтернатива, Атанасов каза:

"Алтернатива е правосъдното министерство да вземе ясна позиция дали и.ф главен прокурор в минало време е все още такъв, да се свика пленум на ВСС, да се вземат решения". Той разкритикува министерството, че 8 месеца не е внесло нито един законопроект, който да е алтернатива на посочените проблеми, затова се спря на законодателните предложения на ПП-ДБ в Закона за съдебната власт.

Станислав Балабанов от ИТН заяви, че опозицията е приспала залата, а дебатът е скучен.

"Прави впечатление, че преобладаващата част от твърденията на вносителите се основават на слухове. Пълно е с изрази като "както е известно", "както се знае"... Позоваването на слухове е несериозно и белег на сериозна политическа безпомощност. Механичното сглобяване на мотивите е довело до това, че в сектор вътрешна сигурност са включени разсъждения, които нямат нищо общо с работата на МВР и министерството на правосъдието", заяви Балабанов.

Според него от опозицията не са събрали смелост за вот на цялостна политика, защото ако направят такъв - 6 месеца нямат право на нов вот.

"Същите тези некадърни вносители, които са писали тези мотиви, говорят нарицателно. Има приказка за завладяната държава, в която главните герои са главните вносители на вота", каза депутатът от ИТН. И разказа "приказка", в която замеси представители на ПП-ДБ, МЕЧ и поименно ги вкара като "герои" на приказка, обрисуваща някои от скандалите през последните години. Спомена Лена Бориславова, Бойко Рашков, Асен Василев, Радостин Василев, Кирил Петков и др., записи, пудели и пачки в нощни шкафчета.

"Това ни се случи последните 5 г., в които цареше хаос, опити за завладяване на държавата и тежка аматьорщина. Когато тези хора излязоха обединени под абсолютно аматьорски мотиви за поредния вот на недоверие съм по-скоро спокоен, защото срещу нас няма алтернатива, а жалка сбирщина от хора, за които властта е на всяка цена", каза Балабанов.

Йордан Иванов от ДБ напомни на колегата си от ИТН, че неведнъж публично е заявявал, че ще напусне властта, когато усети влиянието на ДПС - Ново начало. "След всички вотове, които минаха, усетихте ли подкрепата на ДПС - НН и ще напуснете ли управлението? Този вот е първият в 51-то НС, който зависи от вас и БСП като по-малки партньори", настоя депутатът, де факто призовавайки за подкрепа на опита да се свали правителството.

Йорданов призова Балабанов да не говори "с аргументи с оглед на личността, че ако почнем по целия МС - кой какво е говорил, кой какви приятели има, няма да спрем".

От АПС отново отбелязаха, че за първи път в това НС опозицията е напълно обединена в искането си за сваляне на правителството. Павлин Найденов от алианса заяви, че държавните източници на ресурси се използват като "морков" за привличане на избиратели, а с изявлението му изтече и времето на парламентарната група за изказвания.

Надежда Йорданова от ДБ настоя, че институциите вместо да служат на обществения интерес, служат на шепа хора - за личен интерес и тяхното оцеляване, а правителството е параван на тази завладяна държава. И обвини управляващите, че мълчат по важни въпроси.

"Как управляващите ще предприемат и какви точно законодателни мерки, за да реформират ВСС, така че да отговори на европейските стандарти и да гарантира независим съд. Къде е становището на министерството на правосъдието по този въпрос, къде е законодателното предложение - мълчание! Какви мерки ще има за ефективна отчетна прокуратура, а не такава, която държи дела на трупчета или атакува опозицията?", попита тя. Йорданова поиска да разбере кога министърът на правосъдието ще свика пленума на ВСС, за да обсъдят абсурдната ситуация съдийската и прокурорската колегия да тълкуват различно закона.

"Целта, г-н министър, (на вота - б.р.) е не да играем на играта по-по-най, а да чуем отговори на въпросите към вас. Мълчанието ви дава политически комфорт, но означава политическа слабост", каза Йорданова.

Хамид Хаимд от ДПС - НН повтори, че мотивите за вота са плагиатствани и събирани от Гугъл, каквато теза по-рано изрази съпартиецът му Йордан Цонев.

"Г-н Балабанов каза, че мотивите са некадърни, съгласявам се с него, че това е част от цялостен вот - има околна среда, земеделие, енергетика.

"Разбира се, че вотът е нефелен, обречен и смешен, той е и циничен", каза Хамид.

Според него най-престъпното правителство е това на акад. Николай Денков.

"Завладяна държава е твоят министър да е с мафиоти в кабинета си, главният секретар на МВР от ПП-ДБ да пирува с контрабандисти, скъпи часовници, пудели, пачки", каза депутатът.

"Към момента има още завладени институции. Честит празник, скъпи софиянци, Столична община още е завладяна институция и в най-скоро време трябва да бъде освободена, защото там се работи 6% за партийната каса на ПП, за ДБ още няма доказателства. Подават оставки, те си намират други мафиоти и схемите вървят", заяви депутатът от ДПС - НН.

"А за Варна - от начало 10% после, "имате да решавате 20 проблема", после става ясно, че става въпрос за 20%. Явно разходите за пътя до там са по-високи", вметна той, визирайки обвиненията срещу кмета на ПП Благомир Коцев.

"Управлението на акад. Денков е най-престъпното управление. Никога повече няма да се повтори. Новината от тези дебати е, че няма да има предсрочни избори, правителството ще изкара пълен мандат", увери депутатът от ДПС - НН.

Според него "мафиотите и бандитите в ПП-ДБ са толкова много, че няма да стигне времето да посочат всичко". И припомни скандала с бившия министър на електронното управление Александър Йоловски, който се бе оплакал от натиск от Божанов за обществени поръчки.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обвини Хамид, че прави внушения и лъжи. "Има производство, тяхната прокуратура не го внася в съда, защото знае, че ще се разпадне. Прокурорката по това дело е прокурорка по делото на Борисов, кажете на г-н Пеевски да се разбере с прокуратурата какво ще правят и по това", заяви Божанов.

Георги Кръстев от ГЕРБ изтъкна, че настоящото правителство е предприело амбициозна цел за съдебна реформа, която "не опира до предизборни обещания, а до последователни действия за подобряване работата на независимия съд".

"По-голямата част от вносителите вече имаха възможност да работят в няколко правителства. Когато критикуват нас, първо да отговорят защо не изпълниха своите грандиозни обещания, въпреки че имаха министър.

Хора, които не изпълниха своите обещания и не показаха резултати, ни говорят за морал!", възмути се младият депутат. Препоръча на опозицията да проверява и дали един вот отговаря на Конституцията, напомняйки че една и съща тема не може да се повтаря до 6 месеца.

Кръстев посочи и какво е свършило правителството. "Въведохме електронно заповедно производство, има задължителна съдебна медиация, но КС отмени вашите промени. Сега има разработени наново", каза депутатът,

Изтъкна, че правителството е предложило 15 закона, изготвят се още 6, а НС е приело закони, с които се е отключил плана за възстановяване.

Кръстев посочи, че спрямо борбата с имотната мафия има реални стъпки. Колко проверки изискахте за нотариуси и ЧСИ, или останахте със затворени очи към имотната мафия, попита той.

Павела Митова от ИТН нарече мотивите "преписано домашно от Брюксел" или "реферат от интернет".

"Този доклад не описва сегашното управление, а тяхното собствено управление във властта - 2023-2024 г. ПП-ДБ са внесли вот срещу самите себе си", заяви Митова.

Шефът на парламентарната група на БСП Драгомир Стойнев отбеляза, че днешното правителство не е случайно, а "пряк резултат от политическата безотговорност и липсата на диалог на ПП-ДБ".

"Същите колеги, които до последно преговаряха с нас и поставяха условия и претенции, демонстративно отказаха да са част от правителството, защото не харесвали министър-председателя и на въпрос какъв трябва да е, нямаха отговор. Избраха да стоят отстрани и продължиха да молят за върховенство на закона, почтеност и нова политическа култура, а тяхната непоследователност доведе до сегашната конструкция на властта. Ако имаше повече диалогичност и готовност за работа не на лозунги, правителство щеше да има друга подкрепа", заяви Стойнев.

Той обаче видя "известна степен на конструктивност и структурираност" в този вот, но отбеляза, че е за цялостна политика. Отбеляза като позитивна частта с алтернатива. И макар да се съгласи с някои от заявките в нея, апострофира всяка точка от него с примери защо вносителите на вота не може да са такава.

"Г-н Асен Василев обаче казва "службите са наши". Това ли е върховенство на закона? Когато МВР е ваше, тогава имаме върховенство на закона, т.е. не говорим за двоен стандарт? И напомни за двойното гражданство на Кирил Петков. "Този човек трябва да изчезне от политическия свят, трябва да го е срам, че е нарушил законите в страната. Чакаме и произнасянето на съда за документ с неверен подпис", вметна Стойнев. След това напомни, че вицепремиерката Калина Константинова е имала 28 души като експерти - никога не е имало такова раздуване на щата.

Според Стойнев министрите са постигнали огромни резултати с усвояването на средства от плана за възстановяване.

"Ако до сега се гасяха пожари, оттук нататък ще започне да си личи дългосрочната политика. Това правителство ще го бъде, очаква го много по-дългосрочна работа със структурни реформи, които са необходими", заяви депутатът от БСП.

Маноил Манев от ГЕРБ заяви, че от август е чакал прословутия вот на недоверие за вътрешна сигурност. "Страхотен вот на прецаканите с надежди. Няма ирония", заяви депутатът.

Според него Радостин Василев е прецакан, защото искал да е вътрешен министър, сега няма как да стане. "Мотивите ви са толкова плоски и недовършени. Г-н Атанасов и него го прецакаха - той чакаше с такова желание да разкаже за вътрешната сигурност, за правителство, което да пази сигурността. Даже не му дадоха да прочете тия неща", добави Манев.

"Поне 40% от подписалите този вот, особено от вашата ПГ, са в пряк контакт с правораздавателната система в страната - като обвиняеми, разследвани и бъдещи разследвани, предполагам от свидетелски показания, които всеки ден изтичат", обърна се той към ПП-ДБ.

"4 г. от тази трибуна ви казвахме - сеете вятър ще жънете бури. Некадърни и безполезни ваши министри на МВР се опитаха да направят 2 неща - единият искаше от полицията да направи политическа полиция. А спомняте ли си министър на вътрешните работи да си изолира главния секретар, да го заключи в стая и да не говори с месеци наред с него. А всички останали служби да не искат да комуникират с министър заради него?", попита Манев.

"Разбихте МВР, сега търсите от министър, който е най-новият шанс това МВР да тръгне напред. Нито г-н Василев може да е министър, нито Петър Петров. Още по-малко стари герои като г-н Рашков", заключи депутатът от ГЕРБ.

Радостин Василев пък му благодари, че с подобни реплики вдига имиджа на МЕЧ. "От лигата на прецаканите, на която според вас съм лидер, предпочитам съм в нея, даже отшелник ще стана, но българският народ не трябва да е прецакан, както го прецакваше вашият лидер Бойко Борисов", закани той.

Бившият вътрешен министър и депутат от ДПС - НН Калин Стоянов нарече мотивите за вота смешни. От най-силно оръжие на опозицията той се превърна в играчка, каза депутатът.

"Един от двамата, част от екипажа на гумената лодка, която безславно акостира пред сараите на Доган, в момента иска съдействие от остатъците на Доган в НС, заради които лично се търкаляше в прахоляците в Лозенец, заголил задните си части", заяви Стоянов. И разкритикува мотивите, които се базират вместо на факти, на неофициални информации, твърдения и др. Мотивите са на принципа "една жена каза", заяви Стоянов.

Обяви, че Николай Денков му е написал смс с "подкрепям те за назначението".

Ивайло Мирчев се разпозна в историята за Росенец и поиска думата. "Знаете ли каква е приликата между 2020 и днес? И в двата случая управлява Делян Пеевски - и тогава и сега той е този, който казва дневния ред на държавата. И тогава, и сега, той е поставил Бойко Борисов в ъгъла. И тогава, и сега е този, към който прекланяте главица", заяви депутатът от ДБ. Сегашният секретар на МВР пък нарече функция на Делян Пеевски.

"Като метастази сте обхванали всичко, притискате хората с компромати, където не става с това - става с пари, където не става с пари - с КПК. Жалки се в поведението и действията си. Унижавате кметове и ги карате да влизат при Пеевски да се снимат с него, да не приличат на мъже, да не приличат на нищо

Вие ще си останете същите жалко съществуващи пионки", завърши съпредседателят на "Да, България".

Драгомир Петров от ИТН и Бранимир Балачев също разкритикуваха мотивите за вота.

В изключително емоционално личен отговор Манол Пейков атакува Балачев, че лъже, дори изпсува, накрая започна да се кара на министър Даниел Митов. И обясни, че е логично да се цитират документи. Вас ли да цитираме, продължи да "набира" той. А председателстващата заседанието Николета Кузманова го призова да намали емоцията.

Станислав Анастасов от ДПС - НН видя в мотивите "буламач" и поиска някой да си признае авторството. Че има плагиатство, има, но това е най-малкият проблем, каза той. Байрам Байрам поиска информация за "комунистическия министър" и "оня със зъркелите".

Той извади цитати от мотивите и обясни, че цитираните автори не използват понятие като "завладяната държава". След това направи справка кога за пръв път е използван термина. Според него обаче тези думи излизат в доклади по време, в което ПП са управлявали - първо за кабинета "Петков", после "Денков".

Бившият премиер Николай Денков от ПП обаче настоя, че това е периода, в който е махнат мониторинга над България, наложен по време на управлението на ГЕРБ. "Това е периодът, в който България бе приета в Шенген и започна преговори за еврозоната, защото имаше повече доверие в системата", защити се той.

Анастасов обаче се върна за нов отговор: Помните ли, г-н Денков, г-н Пеевски като излизаше до тоалетната при преговори със синдикатите, вие му пишехте есемеси да се върнете? Амнезията не ви обслужва, вие се появявате във всички доклади за завладяната държава и за корупция, и там сте топ, топ, топ. Носите имидж, който ще трябва много време са се заличи", настоя депутатът от ДПС - НН.

Делян Добрев от ГЕРБ отбеляза, че днешният вот единствено свалил опозиция.

"От 2009 съм депутат, чул съм десетки вотове, по-слаб няма. Председателят на една от партиите дори не взе отношение. Сигурно го бе срам от казаното от неговите колеги. А казаното бяха градски легенди, представени от ДБ", заяви депутатът.

Той посочи, че първо Корнелия Нинова, която вече не е депутат, е използвала термина "завладяна държава". Колегите от ДБ не намериха своя теза и повториха тази на Нинова, която не е в тази зала.

Всичко, което говорите, е на път да се превърне в стари градски шлагери, това е жалко, каза Добрев. И посочи, че има поне 3 причини да не внасят повече вотове на недоверие.

"Колегите ви разбиха. Беше ми неудобно да се смея, всичко казано бе толкова вярно и съкрушително за вас", каза той. Драгомир Стойнев направил блестящо изказване, Митова и Хамид също бяха похвалени. Дори един от тези говорители е достатъчен да докаже вашата несъстоятелност, каза депутатът от ГЕРБ. Смъмри ПП-ДБ, че сочат с пръст - първо, защото е невъзпитано, второ, защото е от отминали времена преди 89-та година

"Асен Василев не се изказа в залата, но се изказа пред медиите. Има розови хапчета тук, може да излезете да ги вземете", вметна Добрев.

Нишката с хапчетата по-рано поде Павела Митова, която ги остави на трибуната за опозицията. След това Радостин Василев пък иронично заяви, че тя си е забравила противозачатъчните. По-късно и Асен Василев се включи като заподозря, че може Митов да си е забравил хапчетата, подчертавайки че не знае какви са.

Добрев се почуди и какви синхрони ще извадят журналистите от днешния ден. "Нищо съществено не се случи, освен нецензурните думи и псувните от ПП. Като псувате от тази трибуна, това се записва в стенограмата, това не е телевизия да слага звездички да не се видят нецензурните думи, Вашите наследници ще четат глупостите, които сте казали от тази трибуна", предупреди той останалите депутати.

Наталия Киселова от БСП заяви, че е разочарована от мотивите. "В проекта за решение се иска вот за правосъдие и вътрешна сигурност. Големи бяха заявките, видях няколко проблема. Вотът за какво е? По конкретен повод. А чухме от социална политика до енергетика, околна среда, обществен ред, правосъдие. Това не е конкретен повод", заяви председателката на НС. Тя се възмути и за критиките към Академията на МВР - че в предишни периоди е имало хора, които са учили там. Това ми се струва малко повече, вметна депутатката.

Според юристката от БСП има проблем с мотивите - голяма част от тях преповтарят тези от вота през април тази година. И подчерта, че 6 месеца те не могат да се ползват и няма спор между юристите. Цитира и конституционни решения.

Имаме проблем с адресатите. На кого се иска вот - на двама министри, на правителството или и на съдебната власт, или на комисията за противодействие на корупцията, попита Киселова.

"За 9 месеца това е пети вот и се каните на шести. Превръщате го в рутина, която няма тежест. Правителството на Станишев е преживяло седем за 4 г. Повърхностното разбиране за проблемите в обществото е много неприятно. Искам да говорим за тях, но не по този начин. Имате несъответствие между проекта на решение и мотивите", завърши парламентарната председателка.

Тома Биков от ГЕРБ посочи, че това е най-дългият дебат по вот, което показвало, че управляващото мнозинство се отнася с уважение към него. Добре е да си кажем, че клишето свикваме вот, за да повдигнем дебат е пълна глупост. Тази цел можеше да се постигне в многочасов разговор, да не употребя брътвеж по всякакви теми - кой какво чул, това може да са клюки, легенди, но не е политическа теза. Този вот е най-видимият симптом на радикализацията на ПП-ДБ, казвам го с притеснение, Не за управлението, а за демократичната система", заяви депутатът. Радикализацията се дължала от серия изборни загуби.

"Потърсете си отговорни лидери, изяснете си отношенията, един субект ли сте или осем. Но не превръщайте собствените си проблеми в държавни. Ние ще подкрепим това правителство, защото нямаме друг избор. Ако имахме друга възможност, може би нямаше, но вие не ни оставихте алтернатива", каза депутатът от ГЕРБ

Кирил Веселински от МЕЧ апострофира Биков за думите му, че няма алтернатива. "Вие управлявате, едни матрьошки в МС - на Борисов по-малко и в повече на Делян Пеевски. Матрьошки, които не знаят... Голямата матрьошка Росен Желязков не знае къде е по-малката му матрьошка Атанас Зафиров. Премиерът не знае къде му е вицепремиерът", възмути се той. И добави, че дебатът разкрил зависимостта от Пеевски. Този път ще оцелеете, но ще рухнете от собствения си корупционен натиск.