ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Скъсан проводник подпали локомотив на гара Мездра

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21313281 www.24chasa.bg

21-годишна мотористка е в болница, кола я блъсна в Калояново

24 часа Пловдив онлайн

1588
Мотор Снимка: Pixabay

21-годишна мотористка е в пловдивска болница след катастрофа около  9 ч. вчера в зоната на кръстовище в село Калояново. Проверката на място установила, че ударът настъпил между извършващ ляв завой лек автомобил „Хонда" и изпреварващия го мотоциклет „Кавазаки", съобщават от полицията. 

Мотористката и водачът на автомобила, който е на 19 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват в рамките на досъдебно производство.

Мотор Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание