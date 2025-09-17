21-годишна мотористка е в болница, кола я блъсна в Калояново

21-годишна мотористка е в пловдивска болница след катастрофа около 9 ч. вчера в зоната на кръстовище в село Калояново. Проверката на място установила, че ударът настъпил между извършващ ляв завой лек автомобил „Хонда" и изпреварващия го мотоциклет „Кавазаки", съобщават от полицията.

Мотористката и водачът на автомобила, който е на 19 години, са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества, стойностите са отрицателни. Причините и обстоятелствата около произшествието се изясняват в рамките на досъдебно производство.