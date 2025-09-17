ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЦСКА 1948 взе халф с опит във френския елит

Крадци от София задигнаха левове и евро от шофьор на джип в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

Левове и евро намират при обиските

Двама гастролиращи крадци от столицата са били задържани от служителите на реда в Пловдив, съобщиха от МВР.

По следите на криминално проявените мъже влезли разследващи от Второ Районно управление в Пловдив с помощта на техни колеги от Осмо управление в София.

Издирвателните действия започнали в понеделник, когато шофьор се оплакал, че през незатворен прозорец от джипа му била задигната борсета с около 380 лева и 250 евро. След разследване последвал ареста на извършителите, а материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.

