Крадци от София задигнаха левове и евро от шофьор на джип в Пловдив

Двама гастролиращи крадци от столицата са били задържани от служителите на реда в Пловдив, съобщиха от МВР.

По следите на криминално проявените мъже влезли разследващи от Второ Районно управление в Пловдив с помощта на техни колеги от Осмо управление в София.

Издирвателните действия започнали в понеделник, когато шофьор се оплакал, че през незатворен прозорец от джипа му била задигната борсета с около 380 лева и 250 евро. След разследване последвал ареста на извършителите, а материалите по образуваното досъдебно производство са внесени в прокуратурата.