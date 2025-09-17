Радев: Борисов може да е благодарен, че доведох "Райнметал" и ги убедих да инвестират у нас

Борисов първо трябва да е доволен и благодарен, че доведох на крака господин Папергер (главният изпълнителен директор на немския отбранителен концерн "Райнметал" Армин Папергер - б.р.) в България и го убедих да инвестира тук, защото България наистина има прекрасни възможности за инвестиции.

Това каза президентът Румен Радев в отговор на изказването на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по-рано днес, че цели да "сплаши" "Райнметал" и да провали инвестицията с тях.

"Друг е въпросът как ще се реализира тази инвестиция и в какво. Тук вече отговорността е изцяло на изпълнителната власт. Нямам никакви намерения да развалям нищо, но когато в президентската институция се получи сигнал за злоупотреби и нередности съм длъжен да реагирам", заяви още Радев.

Във вторник той се срещна с ютубъра Станислав Цанов заради предполагаеми злоупотреби във Вазовските машиностроителни заводи (ВМЗ-Сопот), където немският концерн "Райнметал" ще прави 2 завода- за барут и 155-мм снаряди по стандарта на НАТО.

"Когато говорим за вотове, трябва да си даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция, която обслужва една политическа сила, която все повече, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление", коментира той предстоящото утре гласуване на петия вот на недоверие срещу кабинета "Желязков".

"Прави впечатление самоувереността, дори бих казал самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат. По една основна причина: фрагментацията на опозицията. Но това самодоволство може да бъде измамно, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа. Зависи и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват, все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", каза още Радев.

Относно искането начело на ДАНС да бъде назначен временният председател на агенцията Деньо Денев, държавният глава обяви, че е отговорил с "не" на премиера Росен Желязков. Съгласувателната процедура с правителството била прекратена, допълни президентът.