Асен Василев: Почти е невъзможно годината да приключи с 3% дефицит

Почти е невъзможно дефицитът в бюджета в края на годината да е 3% или по-малко, предупреди лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев.

"Преди малко г-н Борисов каза, че дефицитът може да стигне 8%, ако падне правителството. Всъщност дефицитът може да стигне 8%, ако не падне правителството. Към края на юли, тъй като данните за август не са излезли - Министерството на финансите под ръководството на Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца, прави го един месец по-късно, можачите от ГЕРБ с тяхната финансова политика докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение, когато аз бях финансов министър нямаше дефицит: едната година беше излишък от 500 млн. лев, а другата - излишък от 1,5 млрд. лв. Да имаш дефицит над 4 млрд. лв. към края на юли, което е 2%, означава, че ще е много трудно, да не кажа невъзможно, да се вместим в 3-процентовата рамка", посочи Асен Василев.

Той отрече причината за дефицита да са пенсиите и заплатите. Заложеният дефицит в бюджета е 6 млрд. лева - толкова са всички пенсии, заплати и капиталовата програма. Сега изтегленият дълг е над 18 млрд. лева. "Имаме 6 млрд. лв. за всичките пенсии и заплати, 3 млрд. лв. за стари дългове, едни 9 милиарда са изтеглени от това правителство и са напълнени в касичките ББР, БЕХ и всякакви други. Затова не може да им се върже финансовата политика, защото за да поддържат целия репресивен апарат и да грабят българските граждани както го правеха през ББР, са взели 9 млрд. лв., а за всички заплати и пенсии - 6 млрд. лева", обясни Василев.

По-рано днес лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски обяви, че правителството ще издържи пълен мандат, от който му остават повече от три години. Думите му дойдоха по време на дебатите за петия вот на недоверие, внесен от ПП-ДБ, МЕЧ и АПС. "Отговорът го получихме днес. Областният управител на Разград продължава да бъде областен управител на Разград. Това означава, че правителството е на Пеевски и той ще иска да го държи максимално дълго. Въпросът е дали българският народ и опозицията ще му позволят", коментира Василев.

Областният управител на Разград Владимир Димитров е кадър на ГЕРБ, който обаче преди дни се оказа на партийно събитие на "Новото начало" с депутати. След това се оказа, че той бил изключен от ГЕРБ. Той самият обясни, че присъствал на всякакви събития и дори не знаел, че е изгонен от партията си. Министрите са в парламента днес за дебатите по петия вот на недоверие. Снимка: Велислав Николов

"Има желание за инвестиция с европейски средства и от там нататък е въпрос на управление на българската държава тя да се случи по най-добрия за държавата начин при най-изгодни условия. Нямаме детайли по търговските преговори, но и това не е работа на парламента. Най-вероятно ще трябва да поискаме преди да се случи инвестицията да видим параметрите, а министерствата на отбраната и на икономиката да защитят българския интерес", каза Василев по повод инвестицията в завод за барут у нас с немската компания "Райнметал".

В понеделник пресслужбата на президенството писа до медиите, че държавният глава Румен Радев се е срещнал на "Дондуков" 2 с бивши служители на предприятието и с ютюбъра Станислав Цанов. Обсъдили "журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода", затова президентската институция ще внесе сигнали в "компетентните органи". В съобщението не пише нито какви са тези нарушения, нито се позовава на конкретни разследвания, медии или автори, нито пише конкретно кои институции жали. Разследването вероятно е на самия Цанов, който дни по-рано качва в канала си интервю с анонимен бивш служител на завода, който говори за злоупотреби при поръчки, доставки на машини, ремонти, както и схеми при сделки с посредници в търговията с оръжие. Сега Борисов заподозря, че Радев иска да изгони немците от "Райнметал", които ще строят завод за барут у нас.