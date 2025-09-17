ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

Борислав Гуцанов: С 26 млн. лв. ще помогнем на българи да се завърнат и да работят тук

2256
Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов

"Министерският съвет прие решение, с което реално започва работа по връщане на наши сънародници от чужбина, наблягаме на българските общности в определени държави, които да успеем да привлечем да се върнат в нашата страна с програмата "Избирам България". Това каза министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

 "Искаме да помогнем на проблемите на демографската криза, която респективно оказва влияние и върху икономиката на страната, защото няма нужната работна сила и хора, които да работят в определени сектори", каза той.

От четвъртък Агенцията по заетостта започва прием на заявления. Те ще се подават по електронен път и ще могат да кандидатстват всички българи, които са били в чужбина поне една година за последните 18 месеца или завършили своето образование в чужбина през последната година и половина.

Гуцанов обясни, че  интересът е огромен от заявления и питания на хора, които искат да участват. "Хората, които искат да се върнат у нас трябва да започнат работа, тоест средствата няма да се получат, просто защото се връщат в България", обясни той.

Програмата е по два компонента и е за малко над 26 млн. лв. Осигуряване на помощ за преместване на покъщината до 10 000 лева, но тогава, когато са се върнали в България, започнали са работа и поне 6 месеца са работили, обясни още Гуцанов.

