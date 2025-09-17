Скъсан проводник подпали локомотив на гара Мездра

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Скъсан кабел подпали локомотив на гара Мездра. Движението е спряно.

Инцидентът е станал малко преди обяд. Дизелов локомотив е маневрирал с товарна композиция от 14 вагона в района на гарата, когато се къса проводник от контактната мрежа и пада върху машината.

Живеещите в близките блокове разказват, че се е чул гръм, след което машината се подпалва. Няма пострадали, пише bTV.

Машинистът разказа, че сам е успял да загаси пожара. Напрежението в района е 25 киловолта. След инцидента токът незабавно е изключен, но впоследствие включен и дизеловият локомотив пак започва да гори.

В момента ситуацията е овладяна, но движението на влакове между София и Горна Оряховица, както и към Видин е преустановено. Повредата по контактната мрежа се отстранява.