Хитът за млади родители “Рент-а-баба и дядо”

Иновативната платформа на Стела Балджиева е помогнала на стотици семейства

Някои не искат заплащане, други си търсят нови домове

Ако сте семейство с малки деца или сте сама майка, чиито родители живеят далече, още работят или на стари години са тръгнали по екскурзии, не бързайте да се отчайвате. Около 250 потенциални баби, а и неколцина дядовци са се регистрирали със снимки и кратки автобиографии в сайта Rent-a-baba, създаден от родената в Бургас и живееща в Пловдив Стела Балджиева. Всички те очакват някой да ги хареса и да им предложи да се грижат за малките им съкровища. "Всъщност бройката на желаещите е по-голяма, тъй като немалко жени се притесняват да се регистрират, но следят обявите и откликват", пояснява Балджиева. Страницата не събира никакви такси и комисиони, за да свързва хората в нужда.

Платформата скоро ще навърши 2 г., като по изчисления на Стела за това време около 600 български баби са я използвали да намерят "своето" дете. Доста от жените са го открили и са се дерегистрирали. Повечето обяви в Rent-a-baba са за традиционни почасови услуги, но има и по-специфични. "Например в Перник бесарабска българка търсеше траен ангажимент с възможност за настаняване. Само седмица след като се включи, ни се обади, че е открила подходящите хора, и поиска профилът да бъде спрян", пояснява собственичката на сайта.

Създателката на Rent-a-baba Стела Балджиева

В момента семейство от София с малко момченце също търси баба, може и с дядо, които да станат част от домакинството и да им помагат в отглеждането на детето. Таткото и майката поясняват, че нямат възможност да плащат за детегледачка. "Нямаме си баби, дядовците са далече и няма кой да ни помага. Оправяме се сами, но ни е трудно. Имаме нужда от малко време за себе са и един за друг", пише в обявата.

Стела пояснява, че макар и по-рядко, се намират жени, за които не са важни парите, а детската компания. "Една дама от София ми се обади и каза, че много иска да се грижи за детенце и че не се интересува от заплащане, защото е богата реститутка. Но ме предупреди, че не желае то да идва у тях, защото живее в голям апартамент в центъра с много ценни вещи и се страхува да не изчезне нещо. Посъветвах я да посочи изрично в профила си, че предпочита тя да посещава детето."

Мария Сариева от Пловдив има профил в Rent-a-baba от създаването на платформата. Синът и дъщеря вече са студенти и след тях тя иска да продължи да се грижи за деца. Харесала идеята, че не става дума за поредния сайт за посредничество срещу комисиона, а за общност от хора, свързани от любовта към малките. "Имам свой бизнес, но не мога, без да общувам с деца, опитала съм се да го обясня в представянето си. Семействата четат визитките ни и избират. Не знам как се случва, но майките някак интуитивно усещат, може би по излъчването на снимките, кой е подходящият човек за рожбата им. Аз съм гледала децата си сама и добре знам колко е важно да имаш сигурен човек, на когото да ги оставиш за 3 часа, за да отидеш на театър или на ресторант".

Досега Мария се е грижила за 5 деца, с чиито майки е станала приятелка и продължават да поддържат връзка. "Влагала съм любов с тези момченца и момиченца, привързвала съм се към тях, те също, страдала съм, когато сме се разделяли. Първата ми майка имаше 3 деца и на нея дори не взимах пари, защото виждах колко се нуждае от помощ и общуване. Лично аз не поемам ангажимент, ако усетя, че майката не обича детето си и просто търси човек, на когото да го остави. Търся деца, които са обичани и на които да дам още любов".

70-годишната софиянка Емануела Краева също е една от първите жени с регистрации в Rent-a-baba. Досега е помагала на 3 семейства.

Емануела Краева от София е една от първите жени с регистрации в Rent-a-baba.

"За сайта научих случайно скоро след създаването му. Не се замислих много, защото идеята е хуманна и е в помощ на младите, чийто живот е по-различен от нашия, живеят динамично и времето не им стига – разказва пенсионерката, която е инженер по химия. - Самата аз имам 3 деца – 2 дъщери и син, който още е ерген, 5 внуци, а вече и 2 правнучета. Винаги съм се грижила за деца и сега, когато моите и техните поотраснаха, реших, че мога да съм полезна на други семейства."

Досега е ходила при малки деца и се надява следващият й питомец да е поотраснал, за да му помага с уроците и по-специално да го учи на химия и физика. "В първия случай една майка поиска да готвя здравословна храна по специална книга на детенцето й, а и на цялото семейство.

Ходих при тях около година и се разделихме с много добри чувства. След това се грижих за момченце на 1 г., докато майката прекарваше повече време с голямата му сестичка."

В момента в Rent-a-baba има две активни обяви и от мъже. "24 часа - 168 истории" успя да се свърже с Георги Радев, който вероятно е един от най-младите "дядовци" в платформата. На 30 г. е и живее във Варна, още няма свои деца. Обявата си пуснал, докато е пребивавал в София. "Все още само хора от столицата ми звънят и ме питат дали бих гледал детето им, случва се през 2-3 месеца. Приемат ме доста добре, не са ме питали защо съм решил да се занимавам с това. От Варна никой не ме е търсил. Специфичното при мен, че съм на разположение само през уикенда. Може би обажданията ще станат повече след началото на учебната година", допуска Радев.

Стела Балджиева създава Rent-a-baba с помощта на съпруга си Здравко, който е състезател, треньор и съдия по стрелба с лък. Заедно са от 17 г., женени са от 10 и имат 2 деца. Той измисля името и я насърчава да отделя от времето си за каузата. Самата Стела е специалист по хранителни технологии, а отскоро е и университетски преподавател. Също така поддържа блог и видеоканал за здравословен начин на живот.

Преди 2 г. идеята за Rent-a-baba изглеждаше като иновативен експеримент, но днес сайтът видимо е намерил мястото си и дори получава награди.

Община Пловдив награди Балджиева за добротворчество м.г., а след това Съветът на жените в бизнеса, в партньорство с Европейската инвестиционна банка, я отличи в категория "Визионерство".

"Rent-a-baba се оказа добра възможност за млади хора и за желаещи да помагат, които са по-отворени и с освободено мислене - анализира Балджиева.- При нас се включиха по-модерни семейства и баби, без значение на каква възраст са, тъй като ограничения няма. По-консервативно мислещите така и не можаха да възприемат идеята."

Драгоманското село Ялботина, на 50 км. от София, е най-малкото населено място с регистрирана баба. Жената живее във ферма и кани малчугани да посетят нея и да се доближат до при животните. Както може да се очаква, най-много баби търсят внучета в София, следвани от тези в Пловдив. В Благоевград само една жена се е регистрирала, но пък тя помага на 3 майки.

"Случаите на коопериране са изключително разнообразни и понякога чудати - признава Балджиева.- Имаме например един дядо от село Поповица, който преподава уроци по вайбър. Пенсиониран учител е и иска да помага. Регистрира го неговото дете, не помня дали беше син или дъщеря. Възможностите са най-различни, важното е малкият човек да приеме възрастния".

Около 250 потенциални баби и няколко дядовци имат профили в платформата.

Стела разказва, че от 2023 г. досега не е имало случай, в който семейство или сам родител да са се оплакали, че гледачката ги е разочаровала или още по-лошо - измамила.

"Задължително съветваме нашите потребители, ако не дай, Боже, нещо стане, да ни информират, за да вземем мерки - да изключим съответния човек, да предупредим останалите, да видим какво може да се подобри в системата - пояснява създателката й. - Единственият по-напрегнат момент беше около празничен обяд, който фирма в София беше поръчала на една от нашите баби. Сайтът ни предлага и тази услуга. В уречения ден и час жената ми се обади и каза, че стои пред сградата, но никой не отговаря на позвъняванията й. Даде ми номера и аз също започнах да звъня. Оказа се, че дамата с поръчката е в отпуск, но по мейла е оставила друг номер за контакт. С леко закъснение всичко се оправи и фирмата продължи да използва услугите й. Да чукам на дърво, проблем с детенце досега не сме имали". Бургазлийката разказва, че откакто платформата съществува, е търсила контакти с различни организации, които да помогнат за нейното развитие. Засега без успех.

"Особено съм разочарована от разговора с една от големите фондации у нас. Името й е добре известно, но няма да го назовавам. В прав текст ми казаха, че нямат интерес от сътрудничество, тъй като не желаем да генерираме приходи и да печeлим. Останах силно потресена от този отговор и дори не попитах дали идеята е да деля печалбата с тях, за да ни подкрепят", недоумява Стела.

Въпреки всичко ще продължа с хостването на Rent-a-baba, категорична е тя. "В живота си не съм правила нещо, което да ми носи повече удовлетворение. Трудно ми е да опиша колко полезна и щастлива се почувствах, когато една жена от Пловдив, самотна майка, ми се обади и ми каза, че сайтът й е помогнал. Разплака се и ми разказа наистина покъртителна история. Има 3 деца от различни мъже. Първият й мъж починал, вторият - също, а след третото раждане бащата на третото дете избягал. Каза ми, че мечтае някой да гледа децата й за 2 часа, за да поспи. Успя да си намери помощничка. Такива човешки истории ме правят непоколебима да продължа да помагам с каквото мога", завършва Балджиева.