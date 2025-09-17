Президентът Радев: Начинът да гарантираме мира и сигурността в Европа е да поемем много по-голяма отговорност за нашата сигурност

На фона на динамичната среда за сигурност справянето с дефицита на критични способности изисква преодоляване на дълбоката фрагментация в европейската отбранителна наука и отбрана и широко сътрудничество между европейските държави. Това заяви президентът Румен Радев днес на форум, на който бяха представени съвременни технологии в областта на отбраната и сигурността, съобщават от пресслужбата на президенството.

Събитието се организира от посолството на Република Чехия в България и дава възможност български и чешки институции и компании в сферата на отбраната да установят контакти и обсъдят перспективите за потенциални партньорства и обмяна на опит.

Държавният глава посочи, че България и Чехия са свързани от приятелство, дълбоки исторически връзки и развиват конструктивни отношения в редица сфери. Чехия е сред водещите търговско-икономически партньори на България, като стокообменът непрекъснато расте, а чешките инвестиции в България обхващат все повече сфери на икономиката. Ето защо, подчерта Румен Радев, са налице всички условия да продължим успешното сътрудничество и в областта на отбранителната индустрия.

Геополитическият контекст и средата за сигурност ни тласка необратимо да работим заедно, заяви държавният глава в изказването си. По думите на президента архитектурата за сигурност се разпада пред очите ни, войната в Украйна се ожесточава и разширява своя пространствен обхват, а на фона на тази глобална геополитическа динамика, САЩ съвсем естествено фокусира своето внимание към Тихия океан.

„Начинът да гарантираме мира и сигурността в Европа е да поемем много по-голяма отговорност за нашата собствена сигурност и да развием такива отбранителни способности, които да противодействат на всяка потенциална заплаха", заяви президентът. Това означава и да инвестираме много повече в развитието на съвременни отбранителни способности. „Не само да попълним запасите от конвенционални средства, но и да развиваме нови технологии", посочи Румен Радев.

Президентът отбеляза още, че отбранителната индустрия на Чехия е добре позната в световен мащаб. Българската отбранителна индустрия от своя страна има дългогодишни богати традиции и сигурно присъствие на международните пазари, допълни Румен Радев и подчерта, че страната ни е сред европейските лидери в производството на боеприпаси и леко въоръжение.

Нашите фирми успешно разширяват своето портфолио и с разработването на нови технологии – дронове, анти-дрон системи, оптика, системи за радиоелектронна война, системи за защита и други иновативни производства. Затова, по думите на президента, днешният форум дава възможност да погледнем отвъд търговията, да насочим своето внимание към възможностите заедно да проектираме, да осъществяваме развойна дейност и да произвеждаме, с което да допринесем за нарастването на отбранителните способности на Европа, както и заедно да излизаме много по-успешно на пазарите на трети страни.

Държавния глава посочи също така, че страната ни разгръща дълбока модернизационна програма в Българската армия и изтъкна перспективите за сътрудничество с чешката индустрия в процеса на повишаване на българските отбранителни способности. Той отбеляза и успешното сътрудничество между българската и чешката страна за поддържане на учебно-бойните самолети L-39 „Албатрос", които се използват за подготовката на пилотите от Военновъздушните ни сили, както и възможностите то да се задълбочи.

Пред участниците в събитието Румен Радев открои и инвестиционните предимства, които страната ни предоставя, сред които стратегическо географско положение, висококвалифицирана работна сила, ниски оперативни разходи, подкрепа от държавата за бързо установяване и развитие на успешно производство, нисък корпоративен данък.

Сред участниците във форума бяха посланикът на Чехия у нас Мирослав Томан, представители на Министерствата на отбраната на България и Чехия, както и представители на компании в сферата на отбраната и сигурността.