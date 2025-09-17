Разследват смъртта на 42-годишен мъж, след забавена операция във В. Търново

Прокуратурата и Медицински надзор проверяват Областната болница във Велико Търново заради смърт на 42-годишен мъж, който по думите на близките му, е чакал 5 часа за животоспасяваща операция в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов".

Трагедията се случила на 24 август. Поводът Анатоли Киров да потърси лекарска помощ била силна болка в корема. Пациентът пристигнал в болницата около 9:30 ч.

В Спешно отделение реагирали незабавно – направили му рентген, скенер и изследвания. След това препоръчали незабавна операция. Близките на починалия разказват, че повече от 4 часа чакали хирург, дори били посъветвани да си тръгнат. Състоянието му обаче се влошило и припаднал.

Около 14:30ч. вече бил сформиран екип, който предприел операция. Интервенцията продължила 5 часа, но въпреки хирургичната намеса Анатоли издъхнал на следващия ден, става ясно от официалната позиция, изпратена до "24 часа.

От МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" съобщават, че е назначена вътрешна проверка, която да установи хронологията на събитията и действията на медицинския екип.

Ето отговорът от директора д-р Даниел Илиев:

"Във връзка с поисканата позиция по случая със смъртта на Анатоли Киров, настъпила в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД – В. Търново на 25.08.2025 г. ви уведомявам, че ръководството е сигнализирано от близките за случая.

Незабавно е назначена вътрешна проверка, която трябва да установи хронологията на събитията и действията на дежурните екипи от постъпването на пациента в Спешно отделение до леталния изход.

Ако бъдат установени нарушения, виновните ще понесат своята отговорност.

Ръководството на болницата оказва и ще окаже съдействие на всички контролни органи, които извършват проверки по случая.

Изказваме съболезнования на близките на Анатоли Киров за тежката загуба!