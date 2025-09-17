Дори колата да е навлязла в кръстовището с 5 км/ч., мотористът Недялко нямало как да избегне смъртоносния удар

Възможно би било да реагира с т.нар. "аварийно спиране", ако шофьорът е спрял и след това потеглил отново, обясни пред съда в Пловдив експертът Стефан Мутафчиев

Няколко различни хипотези е изследвала автотехническата експертиза на катастрофата, след която загина 20-годишният моторист от Пловдив Недялко Бакалски. "При всички положения една от причините, а в някои случаи и единствена, за произшествието е движението на лекия автомобил при навлизане в кръстовището, без да пропусне мотоциклета", обясни вещото лице Стефан Мутафчиев. Имало обаче хипотези, при които да се добави и причина от страна на моториста.

Фаталният удар стана на 5 май 2022 г. Недялко се движил с предимство по бул. "Шести септември" в посока към Гребната база, а подсъдимият Иван Иванов - по бул. "Копривщица". Блъснали се от западната страна, след като мотористът преминал жп прелеза. Пострадалият бил откаран в болница, където дни по-късно издъхнал.

По думите на експерта Мутафчиев, ако опелът на Иванов спрял преди навлизане в платното за движение и след това потеглил и Недялко Бакалски реагирал с т.нар. "аварийно спиране", младежът можел да избегне удара. Ако обаче водачът на автомобила се движил дори с 5 км/ч. при навлизане в кръстовището, това би било невъзможно.

"Дали е спрял или е навлязъл с някаква скорост обективно не може да се докаже по никакъв начин, защото тези действия не оставят следи. Това можеше да се докаже единствено с измерване с джипиес или с видеозапис", каза Стефан Мутафчиев.

Съдия Момчил Найденов го попита дали при изготвяне на експертизата е взел предвид свидетелските показания, според които оборотомерът на моторът бил спрял на 12 000. Вещото лице заяви, че не съобразил заключението си с това, тъй като тази информация нямала отношение по поставените му въпроси. "Експертизата изследва възможността за спиране, не за ускорение", посочи Мутафчиев. И добави, че оборотомерът няма механична връзка с двигателя. "От тази гледна точка това показание може да се дължи на много неща", заяви той. Експертът обясни, че скоростта на мотора на Недялко е изчислена на база удара. Освен това показанията на оборотомерът почти с нищо не можели да повлияят на сметките, тъй като за да се изчисли скоростта от тях, вещото лице ще се нуждае от други данни, като например на коя предавка е превозното средство.

Относно въпросът за мощността на мотора на Недялко Бакалски, която официално е била по-висока, но според близки и приятели е била ограничена, за да може той да го кара, Стефан Мутафчиев каза, че не се е сблъсквал с такъв въпрос и трябва да направи друго изследване. Ако мощността на превозно средство се промени, то трябва да мине техно тест, след което шофьорът го регистрира с документите в от него в КАТ. Вещото лице обясни, че ако моторът е регистриран в чужбина с по-ниската мощност, може те да не се изискват тук, защото променените стойности вече са отразени.

Прокурор Галина Андреева поиска да бъде назначена нова експертиза по делото, но с цел процесуална икономия съдията настоя първо да бъдат събрани всички доказателства и след това да се ангажират вещи лица, за да не изникват допълнителни въпроси.

Делото беше отложено за 3 ноември, когато ще бъдат призовани свидетели.