"Реал" изгуби английски национал до ноември

Условна присъда за двама братя, ползвали чужда дебитна карта без съгласието на собственика й

Ваньо Стоилов

Окръжният съд в Търговище наложи наказание „Лишаване от свобода" в размер на една година, изтърпяването на което да се отложи за изпитателен срок от три години, за всеки на двама братя – Д. М. (26-годишен, неосъждан) и С. М. (21-годишен, неосъждан) от серо Угледно, община Омуртаг. Наказанията са наложени за това, че в съучастие са използвали чужд платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра, съобщават от съда. С нея младите мъже са извършили общо седем трансакции на обща стойност 2250 лв. 

За да одобри споразуменията между обвиняемите и държавното обвинение, съдът взе предвид, че имуществените вреди са възстановени на пострадалата, а извършителите са неосъждани.

Подписаните споразумения имат сила на присъда и не подлежат на обжалване.

