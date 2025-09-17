Севлиево с по-драстичен режим на водата, ще я пускат за три дни седмично

По-драстичен режим на водата е в сила за Севлиево и селата в общината. Изменението е във връзка с писмо от "ВиК" ООД - Габрово относно рекордно намалелия дебит на водоизточниците и водните количества, постъпващи в ПСПВ „Стоките". От пречиствателната станция излизат едва 130-140 л/сек. при нужни 240 л/сек. и нормално водоподаване за всички населени места е невъзможно, става ясно от писмото, публикувано на сайта на общината. Така месец след като чешмите потичат по график, се налага градът да е на сухо от 8 до 18 ч. в четири дни от седмицата, включително и в събота.

От 23:00 до 6:00 часа всеки ден налягането във водопроводната мрежа на града ще бъде намалено и едва ще стига до високите етажи на сградите.

За СО "Крушевски баир" и кв. "Балабанца" вода ще се подава от 17:00 до 8:00 ч. всеки ден.

За пестене на вода се забранява ползването й за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, тераси, моторни превозни средства, пълнене на басейни и др.

За селата, водоснабдявани от западния водопроводен клон: Горна Росица, Батошево, Шумата, Душево, Кормянско, Петко Славейков, Ряховците, Сенник и Хирево вода се подава през два дни.

За Богатово, Търхово, Ловнидол, Крушево, Идилево, Добромирка и Буря пък вода се подава в събота и се налага да доставят с водоноски.

Пускането и спирането на водата за всяко едно от селата ще се осъществява от водопроводчика на съответното населено място при стриктно спазване на графика.