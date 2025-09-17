ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21314199 www.24chasa.bg

Задържаха муле с 55 000 лв. от ало измама на Дунав мост

1428
Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

На ГКПП Дунав мост задържаха „муле" с 55 000 лева от телефонна измама.

Съвместна операция на служители от Гранична полиция, Национална полиция и РУ–Пазарджик предотврати изнасянето на парите, добити чрез измама, съобщиха от полицията.

При проверка снощи на границата в посока Румъния, гранични полицаи засекли 41-годишен мъж от Дупница. У него били открити 55 000 лева. Той направил самопризнания, че сумата е взета чрез телефонна измама на възрастен мъж от Пазарджик.

Жертвата бил 79-годишен мъж, който не бил подал сигнал в полицията, защото все още вярвал, че е предал парите в акция срещу измамници, пише bTV. 

Измамникът е задържан първоначално за 24 часа, а след повдигане на обвинение – с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава.

Белезници

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание