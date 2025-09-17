Хотелиер отрича да е бил кмета на курортното с. Огняново

Бизнесмен отрича да е нанесъл побой над кмета на гърменското село Огняново. Кметът Иван Ижбехов съобщи, че е бил пребит от собственика на няколко хотелски комплекса в Гоцеделчевско Валентин Четрафилов, защото е подал сигнал до Басейнова дирекция за проверка на ползването на минерална вода в селото. "Нападателят ме заплаши и заяви, че ако съобщя на някого за случилото се или ако продължа да търся за наличие на незаконни сонди за минерална вода, той лично ще даде 200 000 лева, за да бъде извършено убийство срещу мен. Травмите, които ми бяха нанесени - аркади, хематоми, охлузвания и други, са документирани с надлежно извадено медицинско свидетелство", написа в профила си във фейсбук кметът.

"Никого не съм бил! Ще подам жалба в прокуратурата за клевета! Аз съм мъж на 60 години. Досега дете не съм ударил, не знам защо този господин твърди това. Действително в двора на моя хотел се срещнах с кмета, но говорихме нормално. С пръст не съм го докоснал. Шокиран съм от твърдението му. След това той си тръгна и не зная какво е станало", казва Четрафилов. Твърди, че имало гости на хотела, които станали свидетели на разговора. Често институциите му правили проверки, но нямало установени нарушения.