"Реал" изгуби английски национал до ноември

Обвиниха мъж, с ритници счупил 4 ребра на 41-годишен

1448

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж, нанесъл средна телесна повреда на 41-годишен мъж, съобщиха от държавното обвинение.

На 14.09.2025 г. около 20,00 ч. зад блок в квартал „Гео Милев" в София обвиняемият П.П. ритал с крака В.Г. в областта на гърба, корема и гърдите. Вследствие на ударите обвиняемият причинил на пострадалия средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на 4 ребра и събиране на въздух в гръдната кухина.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" до 6 години.

П.П. е осъждан . Предвид възможността да извърши друго престъпление, той е задържан за срок до 72 часа.

Днес, 17.09.2025 г., наблюдаващ прокурор внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

