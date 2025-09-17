Управляващите вземат службите на Румен Радев: искат вече да не ги назначава той

Управляващите искат да вземат службите от президента Румен Радев, като му отнемат правомощията да назначава шефовете им.

ГЕРБ, БСП и ИТН са внесли три законопроекта за промени в законите за Държавна агенция "Национална сигурност", Държавна агенция "Разузнаване" и за специалните разузнавателни средства, в който е регламентиран избора на шеф на ДАТО - службата, която подслушва. Вътре те предлагат шефовете на трите институции вече да не се назначават с указ на президента, а да се избират от Народното събрание.

Предлагат и увеличаване на заместник-председателите от двама на трима. Те ще се назначават както и сега - от Министерския съвет по предложение на шефа.

През лятото управляващите и президентът Румен Радев се сблъскаха по темата с назначенията. Първо Радев дълго бави указа за назначаването на главен секретар на МВР. Предложението беше сегашният и.ф. Мирослав Рашков. Освен това отказа да назначи предложения от кабинета за шеф на ДАНС Деньо Денев, който също в момента е и.ф.