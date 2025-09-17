С шаблони за оцветяване на българските униформи от 1940 г. учебно помагало разказва за историята на Добруджа

Учебното помагало „Освобождението", посветено на 85-годишнината на освобождението на Балчик и възвръщането на Южна Добруджа към България, е подготвил Историческият музей в Белия град. То ще бъде официално представено на 21 септември, когато са честванията в Балчик.

На 34 страници е проследена историята на добруджанския въпрос от решенията на Цариградската конференция през януари 1877 г. до Крайовската спогодба от 7 септември 1940 г. Трагедията на добруджанци започва от 1878 г., когато с решенията на Берлинската конференция Добруджа е разделена на две и предадена съответно на Кралство Румъния и Княжество България.

По време на първата Балканска война 1912-1913 г. Румъния предявява претенции за нови добруджански територии и за своя неутралитет принуждава България да й предаде град Силистра. Но това е само началото.

С краха през Междусъюзническата война от 1913 г. Румъния окупира и Южна Добруджа. Специално място е отделено за войните за национално обединение, като акцентът е върху освобождението на Добруджа през Първата световна война. На читателите са представени кратки биографични данни за генералите СтефанТошев, Иван Колев и Тодор Кантарджиев. Разказано е и за защитника на Балчик по време на руската бомбардировка от 13 декември 1916 г. капитан Георги Радков.

Разгледани са най-емблематичните сраженията от 1916 г. – превземането на Тутраканската крепост, битката при Добрич и героичната защита на Балчик. Представен е химнът на Добруджа „О, добруджански край". Накратко е разказано за Крайовската спогодба от 7 септември 1940 г.

На отделна страница са показани символите на Царство България, както и бойните знамена и знаци на българската пехота, военноморски флот и бойната ни авиация от 1940 г. На две страници са показани исторически карти с промени на добруджанските територии на България в периода 1878-1940 г.

Акцент на изданието е фотохроника на освободените градове Балчик, Тутракан, Каварна, Добрич и Силистра през 1940 г. Балчик е първият освободен град от българските войски. На отделни страници са показани паметните места в града, свързани със събитията от 1916 и 1940 г. За да бъде изданието интересно и занимателно за младите читатели са зададени кратки въпроси на историческа тематика, а желаещите могат да оцветят шаблони на българските униформи от 1940 г. по рисунки на Венцислав Чаков. Читателите могат да сканират QR кодове, от които да видят документалния филм „Десантът в Балчик", продукция на Военния телевизионен канал и архивни кинохроники от освободителния поход на българските войски в Добруджа през 1940 г. Както и да разгледат виртуалната изложба на Историческия музей „Денят на нашето освобождение – 21 септември 1940 ".

Не е подмината е трагедията на насила изселените 67 000 севернодобруджански българи, които в зимните месеци на 1940 г. са принудени да оставят родните си домове и земи и да се заселят в новоосвободените територии на Южна Добруджа.

В края на изданието се разказва за по-известни местни дейци на съпротивата срещу румънската окупация, за герои, загинали по добруджанските бойни полета, и за личности, имащи определен сантимент към Златна Добруджа.

В знак на признателност към своите освободители през 40-те години на 20 век добруджанци преименуват 32 селища на герои и полкове - участници в освобождението на Добруджа през 1916 г.