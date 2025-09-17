ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

БДЖ: Близо 70 минути закъсня влакът Мездра - Монтана заради повреда

Международен бърз влак №460 (Горна Оряховица 11:36 - Русе Разпределителна 14:22) също се движи със 70 минути закъснение СНИМКА: Pixabay

Заради повреда в контактната мрежа на гара Мездра с близо 70 минути беше забавен крайградският пътнически влак Мездра-Монтана, съобщават на сайта си от БДЖ.

За БТА от железницата казаха, че причината е паднал на релсите електропровод. От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха за БТА, че са получили сигнал за инцидента и са изпратили екип на място. 

Международен бърз влак №460 (Горна Оряховица 11:36 - Русе Разпределителна 14:22) също се движи със 70 минути закъснение след изчакване на връзка с друг влак в гара Горна Оряховица, съобщава още БДЖ.

 

