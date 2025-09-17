Магистратите в Средец отказаха да гледат мярката на прокурорския син с наркофермата, познавали майка му

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

Магистратите от Районния съд в Средец, които трябваше да гледат делото за мярката на неотклонение на прокурорския син, отглеждал марихуана, са си направили отвод. Мотивите им са, че познавали майката на задържания - бившата шефка на Спецпрокуратурата Валентина Маджарова. Тя е родом от Средец и дълги години е работила в Районната прокуратура там. 

Към момента все още не е ясно магистрати от кой град ще заседават по мярката за неотклонение на 31-годишния Н. Маджаров. Според запознати ВКС трябва да реши къде да прати делото за мярката. Междувременно, часове след задържането на прокурорския син, главният прокурор Борислав Сарафов разпореди делото да бъде прехвърлено към Районния съд във Варна, тъй като към момента майката на арестувания е редови прокурор в Апелативна прокуратура - Бургас. 

Вчера следобед от прокуратурата съобщиха официално, че 31-годишният бургазлия е задържан след разкриването на наркоферма в средецкото село Драка. Конкретно количество наркотик обаче не бе посочено, а по всичко личи, че неофициалните първоначални данни за внушителните 50 кг марихуана са силно преувеличени и откритата трева е около килограм. В наркофермата обаче е имало и около 90 канабисови растения, разкриха запознати.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

