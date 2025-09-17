ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

14 616 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция

14 616 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата, съобщиха от МВР. Извършен е контрол на 16 824 водачи и пътници. Съставени са 3870 фиша и 787 акта за установени административни нарушения.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори. В рамките на изминалия ден са установени общо 17 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – девет от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други осем - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират девет, един е отказал тестване.

