"България Хели Мед Сървиз" става част от системата търсене и спасяване при авиопроизшествия. Това е възможно след като правителството прие прие актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

За подобряване на дейността по оказване на спешна помощ, в актуализирания план се включва и авиационния оператор за спасяване по въздух. При актуализацията са отразени и промените в персонала и техническите ресурси на основните звена за търсене и спасяване.

Досега в националния план бяха включени само задълженията на Министерството на здравеопазването с изградената към него система за спешна медицинска помощ.