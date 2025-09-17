ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

"България Хели Мед Сървиз" става част от системата търсене и спасяване при авиопроизшествия

Хеликоптер на "България Хели Мед Сървиз" е в готовност да излети на минутата, ако получи заявка от Центъра за спешна медицинска помощ по въздух, каквато е процедурата.

"България Хели Мед Сървиз" става част от системата търсене и спасяване при авиопроизшествия. Това е възможно след като правителството прие прие актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

За подобряване на дейността по оказване на спешна помощ, в актуализирания план се включва и авиационния оператор за спасяване по въздух. При актуализацията са отразени и промените в персонала и техническите ресурси на основните звена за търсене и спасяване.

Досега в националния план бяха включени само задълженията на Министерството на здравеопазването с изградената към него система за спешна медицинска помощ.

