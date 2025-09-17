ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Реал" изгуби английски национал до ноември

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21314795 www.24chasa.bg

Полицията издирва 77-годишен мъж от Нови пазар, напуснал тази сутрин Дома за стари хора

796
77-годишният Хачадур Вахан Оханесян СНИМКА: Фейсбук/Областна дирекция на МВР Шумен

Полицията в Шумен издирва 77-годишния Хачадур Вахан Оханесян от Нови пазар, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. 

Мъжът е потребител в Дома за стари хора в града. Тази сутрин, малко след 6:00 часа, е напуснал дома и все още не се е върнал. 

Той е бил облечен със синьо-зелена блуза с къс ръкав, с черно долнище на анцуг и е носил маратонки. Мъжът е висок около 170 сантиметра. Има кафяви очи, а косата му е прошарена. 

77-годишният Хачадур Вахан Оханесян СНИМКА: Фейсбук/Областна дирекция на МВР Шумен
77-годишният Хачадур Вахан Оханесян СНИМКА: Фейсбук/Областна дирекция на МВР Шумен

От полицията в Шумен умоляват всички, които имат информация за местонахождението му - да подадат сигнал на телефони с номера 112 или 054800588. 

Продължава издирването на Дачо Симеонов Стоянов от село Струйно, който е в неизвестност от 13 юли, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в края на август. 

❗️ОДМВР- Шумен издирва Хачадур Вахан Оханесян на 77 години от Нови пазар. Мъжът е потребител в Дом за стари хора- Нови...

Публикувахте от Областна дирекция на МВР Шумен в Сряда, 17 септември 2025 г.

77-годишният Хачадур Вахан Оханесян СНИМКА: Фейсбук/Областна дирекция на МВР Шумен
77-годишният Хачадур Вахан Оханесян СНИМКА: Фейсбук/Областна дирекция на МВР Шумен
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание