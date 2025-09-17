ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 7 часа и половина дебат: Утре в 16,45 ч. глас...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21314958 www.24chasa.bg

Ремонтират детските градини в Сопот с половин милион лева

24 часа Пловдив онлайн

1324
Сградата на община Сопот. Снимка: Никола Михайлов

Ще се обновят площадките, което ще осигури по-комфортна и безопасна среда за малчуганите

Трите детски градини в Сопот - "Роза", "Приказен свят" и "Слънчево детство", ще бъдат ремонтирани, след като общината и Държавен фонд "Земеделие" подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Стойността на трите проекта е над половин милион лева, а инвестициите се финансират от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони чрез европейски фонд, съобщиха от община Сопот. 

Ремонтът на ДГ "Роза" ще струва 197 750,33 лв., на "Приказен свят" - 196 492,80 лв., а на "Слънчево детство" - 112 637,73 лв. Финансирането е в размер на 100%. 

Реализирането на проектите ще допринесе за подобряването на достъпността и привлекателността на детските заведения в Сопот. Ще се обновят площадките в градините, което ще осигури по-комфортна и безопасна среда за децата.

Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Сградата на община Сопот.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание