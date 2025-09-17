Ремонтират детските градини в Сопот с половин милион лева

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ще се обновят площадките, което ще осигури по-комфортна и безопасна среда за малчуганите

Трите детски градини в Сопот - "Роза", "Приказен свят" и "Слънчево детство", ще бъдат ремонтирани, след като общината и Държавен фонд "Земеделие" подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Стойността на трите проекта е над половин милион лева, а инвестициите се финансират от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони чрез европейски фонд, съобщиха от община Сопот.

Ремонтът на ДГ "Роза" ще струва 197 750,33 лв., на "Приказен свят" - 196 492,80 лв., а на "Слънчево детство" - 112 637,73 лв. Финансирането е в размер на 100%.

Реализирането на проектите ще допринесе за подобряването на достъпността и привлекателността на детските заведения в Сопот. Ще се обновят площадките в градините, което ще осигури по-комфортна и безопасна среда за децата.

Срокът за изпълнение е 36 месеца.