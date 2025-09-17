Белобрадова подари пътен знак на Даниел Митов. Той: Вашият вот е кух като фейсбук аргументите ви

Този вот има един първоизточник - неудовлетворението, че не успяхте да овладеете МВР, обърна се министърът към ПП-ДБ

"Днес НС трябваше да упражни най-силният инструмент на опозицията. Дори псевдоюристите от Харвард трябва да разберат, че вотът трябва да е мотивиран иск".

С тези думи вътрешният министър Даниел Митов коментира внесения вот на недоверие срещу кабинета и в частност сектор правосъдие и вътрешен ред. Според него обаче е представена "попара, съчинение", което прилича на "публикация във фейсбук група с тролски постове" и има много измислици, манипулации и внушения.

"Не мога да съм спокоен, когато гледам простотии и свинщини. Това са ругатните, които ползвате вие", емоционален бе той.

Според него част от мотивите са за стари казуси.

Защо правителство на 8 месеца трябва да отговаря на казуси, които изобщо не са в неговия мандат, попита министърът.

Според него прекомерното тактическо използване на вота губи смисъл, а вотът "изглежда като акт на безсилие и публична демонстрация на политическа дейност".

"Ако всеки вот е "последен", то никой не е решаващ и обществото спира да вярва в неговата сила. Важен механизъм може да се обезцени и да се превърне в евтина политическа рутина, вместо да сигнализира за истинска управленска криза", предупреди Митов.

"Нито едно изречение от Русе не бе вярно или подвеждащо. Посегателството срещу полицай е посегателство срещу държавността - това е така! Казал съм, че Кожухаров в нощта на инцидента е използвал служебния си дълг като всеки полицай с опит да предупреди асоциално поведение. Лъжа ли е това? Слави Трифонов ви попита - сам ли си е разкъсал бъбрека", отговори той.

Не отговарят на истината твърденията, че МВР е излизало с различни тези. Наясно съм, че ви трябваше катализатор преди този вот, за които измислихте мотиви с Chat GPT, каза министърът.

Той бе гневен, че в публичното пространство са се появили неверни неща, "разпространени през анонимни прокси страници", дори имало опити да се приписва информация на МВР. Алгоритъмът бил идентичен като този в Хасково - там убийство на младо момиче било използвано за подпалване на конспирации и обвинения, че МВР уж крие информация.

"Това не е случайно, а класически инструмент за всяване на паника и разколебаване на доверието в държавата. Неслучайно тези фалшиви теории тръгнаха от страници, които разпростваняват кремълска пропаганда", заяви Митов. Този наратив бил разпален от ПП-ДБ.

Само враговете на европейската ориентация на България трупат политически дивиденти от несигурността.

"Този вот няма нищо общо с пожарна, пътна безопасност или със случая в Русе. Има един първоизточник - неудовлетворението, че не успяхте да овладеете МВР", смята Митов.

Поднасяте ни списък от измислени връзки, настоя той. И се пошегува, че в същия дух щом Ивайло Мирчев има Уиндоус на лаптопа си, той е съдружник на Бил Гейтс.

"Вместо да папагалничите версии, които някой ви е подхвърлил, трябваше да проверите достоверността на изявленията", обърна се той към опозицията.

"Вашият премиер назначи шофьора на Кирил Петков за зам.- министър. По какви заслуги, с каква експертиза? По-късно бе предложен да оглави щаба за изборите, позиция, която винаги се е заемала от главния секретар на МВР" ,каза Митов, припомняйки и записа, на който ПП говорят за "наше МВР".

Министърът заяви, че помни времената, в които от трибуната в старата сграда на парламента са се изказвали хора като Стефан Савов, Лучников, Иван Костов, Екатерина Михайлова.

"Дебатът бе различен, нямаше епитети, да си лепят клевети, проверяваха си фактите. И знаеха, че има обща държавност, която да се пази. Тези, които имат претенциите да са някакво продължение на ония партии, в момента са се превърнали в нещо, което не е за гледане", възмути се Митов.

Манол Пейков, който по-рано изпсува от трибуната, получи призив да спре да подвиква от място, който му бе отправен от председателстващата заседанието Николета Кузманова.

Митов изрази благодарност на униформените за борбата с пожарите. Според него вече е затегнат и контролът по границата, който бил разхлабен в последните няколко години.

Посочи и големите количества задържани тази година наркотици и нелегални лекарства, както и разбитите нарколаборатории. Повече са и задържаните контрабандни цигари.

Чадъра го търсете при пуделите и пачките, настоя министърът.

При системни нарушения или рецидиви на пътя Митов смята, че шофьорската книжка трябва да се отнема пожизнено.

Министърът защити и Академията на МВР.

Вашият вот е кух като фейсбук аргументите ви, завърши той речта си.

А Елисавета Белобрадова от ДБ му връчи пътен знак с ограничение до 30 км.

МВР знаци не поставя. Това е знак за вашата некомпетентност, репликира я Митов.

Делян Добрев пък реши, че я е провокирал с репликата си, че телевизиите нямат синхрон. И иронизира капацитета й да нарече пътен знак "медал". Изрази надежда, че не е взет от улицата, защото може да стане катастрофа.

Белобрадова уточни, че това било символ, медал. "Никой не е казал, че вечерта в 11 часа се хукнал с кирка и лопата. Единственото , което държавата направи е да сложи знак. Всеки път някой като сгреши, може някой от държавата да слага пътен знак", явно визирайки знака, който се появи в Русе, близо до мястото, на което бе бит полицейският началник Кожухаров.

"Припомнете си, че в тази зала приехте закон за движение по пътищата, където е записано ограничение на скоростта точно в зоните, където се е случил въпросният инцидент. Затова общината е тръгнала да си слага знака. На въпрос какво излъга министъра в Русе - отговорът на г-жа Белобрадова е това: нищо от казаното не било така. Ама кое - пак не става ясно. Не можахте да посочите каквото и да било. Айде, ако е възможно да почнем да водим цивилизован политически разговор, а не да си лепим етикети и да крещим. Това не е политика, а разпад, който непрекъснато предизвиквате", отговори й министърът.

Лидерът на ПП Асен Василев се включи с изказванията след речта на вътрешния министър. Като даде своята концепция за какво е излъгал Даниел Митов по казуса в Русе.

"Да погледнем какви са ефектите от това управление за последните 9 мес. Специално се обръщам към колегите от БСП - като приемахме бюджета ви бе обяснено, че няма пари да се вдигне данъчното облекчение за млади родители, че няма как майчинските да се вдигнат и др.

Това правителство постигна едно - да ограби бизнеса, да замрази доходите и да каже пари за гражданите няма, има пари само за касичките на Пеевски", заяви лидерът на ПП.

Ток мога да кажа г-н Василев какъв лъжец е без никакви скрупули, включи се отново министър Митов. И подчерта, че полицейският служител е такъв и без да е в униформа и ако види поротивообществена проява трябва да се намеси, също като лекар, който трябва да се намеси ако види пострадал, нищо, че не е на смяна.

"Легитимирал се е, установява се в кой момент. Никога от моята уста не еизлизала думата бит в онзи момент. Това е фалшива версия, кяото бе разпространена от тролове, който се радваха на жоя над полицейския служител. Какъв фитнес в 12,30 вечерта. Къде живеете? Защо не можете да правите разлика между реалност и да отсеете фалшиви новини?", ядоса се Митов. И препоръча да изслушат пресконференцията.

А във връзка с купените за нуждите на МВР автомобили, той попита с какво иначе МВР трябва да осъществява контрол - с ръчни строителни колички ли.

Освен това имало и различни версии - че няма полицаи, или че положението е "кола-партулка, кола-патрулка" и попита кое е вярното. Подчерта, че са необходими съвременни автомобили за осъществяване на контрол.