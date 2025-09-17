Украинец е осъден на две години затвор за изнасилване във Варна, след като се опита да избяга от страната

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

39-годишен украинец е осъден за изнасилване на жена от западна Европа, съобщиха от пресцентъра на районния съд във Варна.

Мъжът, който е със статут на чужденец и предоставена временна закрила е извършил тежкото престъпление през нощта, в ранните сутрешни часове на 1 декември миналата година, в междублокови тревни площи в квартал „Чайка".

Пострадала от деянието е млада жена, също чуждестранна гражданка, постоянно пребиваваща у нас.

На посочената дата подсъдимият забелязал придвижващата се пешком сама млада жена и започнал да я следва от района на хотел „Черно море", проследявайки пътя й през два осветени централни булеварда и вървейки след нея по тротоара, успореден на бул. „Осми приморски полк" в посока на стадион „Тича".

Потърпевшата не усетила присъствието му, тъй като слушала музика от телефона си със слушалки. След като жената пресякла кръстовището на стадиона към квартал „Чайка", подсъдимият се възползвал от пусто място в близост до жилищен блок, силно я блъснал в гръб и я съборил на тревата.

Насилственият полов акт е извършен, след като подсъдимият принудил със сила пострадалата, като я хванал за косата и й блъскал главата в земята.

Пострадалата подала сигнал на тел. 112 непосредствено след случилото се, а впоследствие при преглед на уличните охранителни камери по маршрута и проведени оперативно издирвателни мероприятия полицията стигнала до извършителя.

Той бил заловен два дни по-късно при опит да напусне страната.

39-годишният мъж е неосъждан. Делото бе разгледано в процедура на съкратеното съдебно следствие, с признаване на вината от подсъдимия и редуциране с 1/3 на определеното наказание.

Така за извършеното престъпление, съдът наложи на подсъдимия наказание от 2 години лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален общ режим. Той бе осъден да заплати направените по делото разноски.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок.