Създадоха борда по водите, оглавява го вицепремиер. Ще заседава два пъти месечно

Правителството създаде в сряда Национален борд по водите. Това се прави в изпълнение на решение на Народното събрание от 3 септември за спешни мерки за преодоляване на водната криза в България.

Бордът ще координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г. и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи.

Председател на борда ще е вицепремиер, а членове са министрите на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на финансите, на енергетиката, на земеделието и храните, на здравеопазването и на икономиката и индустрията, както и определен с решение на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в България представител на сдружението. В него влизат още председателят на Управителния съвет и изпълнителен директор на Българската банка за развитие и член на Управителния съвет на „Български ВиК холдинг". Решението предвижда поименният състав на Борда, в т. ч. резервни членове, да бъдат определени със заповед на премиера.

Бордът ще заседава два пъти месечно, ежемесечно ще отчита дейността си пред Народното събрание.

Вижте какво още реши правителството тук.