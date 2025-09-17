ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 7 часа и половина дебат: Утре в 16,45 ч. глас...

Катастрофа с двама тежко пострадали край град Две могили (Снимки)

Катастрофа с двама тежко пострадали край град Две могили СНИМКА: Русе Медиа

Тежка катастрофа затвори пътя Русе - Бяла в участъка между двата разклона за град Две могили, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева. 

Сигнал за инцидента е подаден около 15:15 часа. По първоначална информация са се ударили лек автомобил и камион. Веднага на място са изпратени екипи на полицията, на Спешна помощ и на противопожарната служба. 

От Спешна помощ в Русе обясниха, че по първоначална информация при инцидента има двама тежко пострадали, пише БТА. 

Заради катастрофата е въведен обходен маршрут през Две могили, Иваново и Басарбово.

