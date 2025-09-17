ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След 7 часа и половина дебат: Утре в 16,45 ч. глас...

Времето София 21° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21315591 www.24chasa.bg

Голям пожар в Кресненското дефиле, трафикът е затруднен

Тони Маскръчка

1372
Голям пожар в Кресненското дефиле, трафикът е затруднен. СНИМКА: Архив

Голям пожар избухна в района на Кресненските ханчета на главен път Е-79, съобщиха от полицията. Огънят е тръгнал около 12:50 часа днес. На място са 3 екипа на РСПБЗН-Благоевград. Екипи на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Благоевград регулират движението на автомобили в района.

Служители от 6 горски стопанства участват в гасенето на пожара, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Огънят е пламнал в труднодостъпна гориста местност, теренът е скалист и без подстъпи към път. Служители от горските стопанства в Благоевград, Рилския манастир, Симитли, Струмяни, Кресна и Петрич правят опити да изгасят пожара, който към момента е низови настъпва в посока резерват "Тисата". Вятърът в района е много силен и затруднява гасителните действия.

Голям пожар в Кресненското дефиле, трафикът е затруднен. СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание