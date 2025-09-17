Национална кампания за еврото събра близо 150 експерти на среща в Монтана

Основните етапи и срокове на процеса по въвеждане на еврото в България бяха дискутирани днес в Монтана на среща от национална кампания, организирана на Министерството на финансите и Българската народна банка.

„Това е път, който трябва да извървим и ние ще го извървим докрай", заяви кметът на Монтана Златко Живков като домакин на събитието. В него участваха представители на държавната и местната власт, бизнеса, граждани и журналисти. Според Живков притесненията и страховете на гражданите могат да бъдат преодолени с повече разяснения и достоверна информация, която да доминира в обществения дебат.

Водещ на дискусията бе зам.-министърът на финансите Методи Методиев. Обръщение към присъстващите направиха зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов, и зам.-министърът на земеделието и храните д-р Лозана Василева.

Попов обобщи мерките на МВР за превенция и защита на финансовата система и гражданите в периода на прехода. Министерството е провело 1840 разяснителни кампании сред уязвими групи. Организирани са 986 работни срещи със служители на пощенски станции и още 3672 обсъждания с областни управители, кметове и кметски наместници. Сформирани са 30 екипа към СДВР и областните дирекции за проверка на сигнали, постъпили от граждани. Осъществява се постоянен мониторинг на интернет пространството за борба с дезинформацията, свързана с процеса на въвеждане на новата валута.

„Приемането на еврото е стратегическа стъпка за България и възможност пред българското земеделие да повиши конкурентоспособността си на европейския и световния пазар", заяви зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева. Тя постави акцент върху премахването на валутния риск при достъпа до международните пазари. Освен това поясни, че за сключените договори с Държавен фонд „Земеделие" за субсидиране на производителите няма да бъде необходимо подписване на допълнителни анекси при въвеждането на еврото. Сумите ще бъдат преизчислени по утвърдения официален курс - 1 евро = 1,95583 лева.

„Искам да уверя всички, че този курс ще остане непроменен от 1 януари, 2026 година и всичко други твърдения са дезинформация, заяви зам.-министърът на финансите Методи Методиев.