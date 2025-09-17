Шест години и половина затвор за украинец, убил свой сънародник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 6 години и 6 месеца затвор е осъден украински гражданин за смъртта на свой сънародник.

Убийството е станало на 13 февруари 2023 г. в с. Езерово, където двамата живеели.

47-годишният мъж е бил наказан с 10 години затвор, но санкцията е намалена заради влошеното здраве на подсъдимия.

Подсъдимият Дмитро К. и починалият Артем З. споделяли стая в общежитие.

На 13 февруари вечерта двамата се сбили. Подсъдимият нанесъл на съквартиранта си два удара с нож. Въпреки положените медицински грижи в болница, след 4 дни пострадалият починал.

Убийството е установено със свидетелски показания, съдебно-медицински и ДНК експертизи, веществени доказателства.

Защита обаче постави под въпрос причинно-следствената връзка между деянието и смъртта на Артем З.

Здравословното състояние на подсъдимия се влошило и това бе отчетено като изключително смекчаващо неговата отговорност.

По време на престоя в ареста, неколкократно се е налагала намесата на Бърза помощ, конвоиране до медицински заведения и извършване на множество лечебни дейности.

Като съобрази влошеното здраве като изключително смекчаващо отговорността обстоятелство, съдебният състав прие, че дори най-лекото предвидено наказание – 10 години лишаване от свобода, ще е несъразмерно тежко.

Целите на наказателната репресия могат да се постигнат с наказание под този минимум. 6 години и 6 месеца съответстват на установената ниска обществена опасност на подсъдимия и на останалите смекчаващи отговорността обстоятелства, съобщават от институцията.