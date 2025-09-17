Проектът е по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“ и е на стойност 45 590 лв. за деца от община Шумен

И малките, и големите деца се зарадваха на раниците и учебните помагала, които сме подготвили за тях. Подкрепям тази солидарност със семействата, които имат по-ограничени възможности. Тя е емблематична за Шумен.

Това каза в Шесто основно училище „Еньо Марковски“ кметът на община Шумен проф. Христо Христов при връчването, заедно със заместник-кмета по образование и култура Даниела Савчева, на помощни пакети по повод първия учебен ден. Те съдържат раници, пособия и материали за децата в задължително предучилищно образование и за ученици до VII клас. Община Шумен спечели проект пред Министерството на образованието за подкрепа на 130 деца и ученици от уязвими групи.

Проектът е одобрен през м. август със заповед на Министъра на образованието по Национална програма „Подпомагане на общините за образователна десегрегация“. Той е на стойност 45 590 лв. Община Шумен изпълнява по него две мерки. Първата е именно осигуряването на учебни пособия и материали за деца от предучилищните групи и за ученици до VII клас, включени в процеса на образователна десегрегация и превенция за недопускане на вторична сегрегация, както и деца със специални образователни потребности, предложени от самите образователните институции. Втората мярка по проекта е назначаване на непедагогически персонал към общините, като към Община Шумен ще бъдат назначени образователен медиатор и помощник на учителя за дейности по десегрегация и работа с деца и ученици от уязвими групи.

Вчера проф. Христо Христов и Даниела Савчева посетиха Шесто основно училище „Еньо Марковски“ и СУ „Трайко Симеонов“, където връчиха пакетите и раниците на децата, а днес рано сутринта – ДГ „Светулка“ и ДГ „Пролетна дъга“, които бяха подготвили изпълнения и музикални програми. В ДГ „Пролетна дъга“ кметът поздрави децата и екипа с празника на градината, който от десетилетия се отбелязва в Деня на светите мъченици Вяра, Надежда и Любов и майка им София. По проекта подкрепа е предвидена и за деца от уязвими групи от ДГ „Брезичка“, с екипа на която кметът също ще се срещне.

С тези посещения започна поредицата от лични срещи на проф. Христо Христов на място в образователните институции в Общината. Целта му е да уточни в лични разговори с учителите и директорите конкретните нужди и неотложните дейности, с които Общината да подпомогне институциите в системата на образоването, както и да се запознае лично с всички постижения на децата и учениците от всяка образователна структура. Със заповед на кмета вече се извършват и огледи на базите от експерти на Общината, като се създават и фотодосиета с цел актуализиране на данните за състоянието на образователната инфраструктура и ефективно планиране на необходимите ремонти.