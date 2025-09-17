ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Русе откри нов център за креативни технологии

Кметът на Русе Пенчо Милков

Кметът на Русе Пенчо Милков даде днес официалното начало на новия STEAM Центъра за креативни технологии в АЕГ „Гео Милев". Помещенията се намират на приземния етаж на учебното заведение и включват шест модерно оборудвани класни стаи по български език и литература и чужди езици.

„Днес ставаме свидетели на една важна крачка за бъдещето на образованието в Русе. Новият STEAM Център за креативни технологии е мост към професиите на бъдещето и съм убеден, че тук учениците ще развиват своите таланти и ще превръщат идеите си в реалност. Иновативните помещения са инвестиция в младите хора на Русе, които са нашата най-голяма сила", обърна се кметът към присъстващите. Той пожела на всички ученици и техните учители вдъхновение, смелост и успехи в творческия им път. Специални благодарности кметът отправи км директорката на Английската езикова гимназия Маргарита Янакиева, като подчерта, че училището успешно съчетава традиция и новаторство, които обогатяват целия ни град.

Центърът е изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност малко повече от 265 хиляди лева. Фокусът му са креативните технологии и развитието на дигиталните умения на учениците в профилираната подготовка, както и в специалността „Компютърна анимация". Новото пространство разполага с арт, анимационно и творческо студиа с професионален софтуер, видео и аудио техника, виртуална и добавена реалност. То ще се използва и от училищни клубове – театрална група, вокална формация, рок банда и клуб „STEAM, роботика и програмиране".

Водосвет за откриването за благополучие и успех на новия център бе отслужен от протойерей Симеон от Русенската света митрополия. Гости на събитието бяха още ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев" доц. д-р Десислава Атанасова, Боряна Петкова и Росица Николаева от РУО - Русе, както и директори на русенски училища и множество приятели на АЕГ "Гео Милев".

След официалната част, директорката на Английската езикова гимназия разведе присъстващите в новите зали, където те имаха възможност да наблюдават демонстрация на рисуване, компютърна анимация и звукозапис.

STEAM Центърът за креативни технологии е второто иновативно пространство от такъв тип в АЕГ „Гео Милев". През 2022 г. в училището бе открит STEAM център за екоиновации, чийто фокус е развиването на знания, умения и компетентности, позволяващи пълноценна личностна и професионална реализация.

До момента в учебните заведения в община Русе функционират 21 STEAM центъра, като се очаква до края на учебната 2025/2026 г. във всички училища и в Центъра на специална образователна подкрепа да заработят иновативни помещения от този тип.

Кметът на Русе Пенчо Милков

