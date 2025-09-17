ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова се срещна с кметовете на Троян и Петрич з...

Монтираха още дарени камери за наблюдение във варненски подлез

Надежда Алексиева

Осем камери за видеонаблюдение вече функционират в подлеза до спирка „Калин" в кв. „Аспарухово", съобщи кметът на района Ивайло Маринов.

Так обектите с изградено видеонаблюдение на територията на района, изцяло дарено от съмишленици, вече са седем.

Това е мярка, насочена към ограничаване на вандалските прояви и опазване на общинското имущество. Камерите са дарени на община Варна за стопанисване и експлоатация.

Изказвам сърдечна благодарност към дарителите за помощта и съдействието. С общи усилия и лично дарени средства осъществихме поредна стъпка към изграждането на по-сигурна и приветлива градска среда, написа в социалните мрежи кметът.

