Монтираха още дарени камери за наблюдение във варненски подлез

Осем камери за видеонаблюдение вече функционират в подлеза до спирка „Калин" в кв. „Аспарухово", съобщи кметът на района Ивайло Маринов.

Так обектите с изградено видеонаблюдение на територията на района, изцяло дарено от съмишленици, вече са седем.

Това е мярка, насочена към ограничаване на вандалските прояви и опазване на общинското имущество. Камерите са дарени на община Варна за стопанисване и експлоатация.

Изказвам сърдечна благодарност към дарителите за помощта и съдействието. С общи усилия и лично дарени средства осъществихме поредна стъпка към изграждането на по-сигурна и приветлива градска среда, написа в социалните мрежи кметът.