Премиерът Желязков ще награди българските олимпийци по природни науки и ръководителите им

Министър-председателят Росен Желязков ще връчи отличия на българските ученици, спечелили медали от международни олимпиади по природни науки през 2025 година. Церемонията ще се проведе в четвъртък, 18 септември, от 15:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет.

Деветте национални отбора по математика, физика, химия, биология, лингвистика, информатика, астрономия, география и изкуствен интелект донесоха на страната ни 39 медала от най-престижните световни състезания: 8 златни, 14 сребърни и 17 бронзови.

Общият брой отличия от международни, европейски, младежки и балкански олимпиади от началото на годината до момента е 89, като предстоят още три надпревари.

На церемонията ще присъства и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.