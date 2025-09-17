Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси на страната

Министърът на финансите Теменужка Петкова обвини предшественика си лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев за колапс в публичните финанси на страната. Според нея Василев няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил. Изявлението дойде, след като по-рано днес Василев обяви, че е почти невъзможно годината да приключи с 3% дефицит.

Ето какво пише във фейсбук публикация Петкова:

Днес в Народното събрание за пореден път Асен Василев се опита да ни убеди колко "добър" министър на финансите е бил.... Същият гордо обясни, че по негово време бюджетът е бил на излишък, а не на дефицит. Слушам и не вярвам на ушите си.... Човекът, който доведе до колапс публичните финанси на страната, все още не може да разбере какво е направил.... Но когато фактите говорят дори и Асен Василев трябва да замълчи.

На първо място е важно да си припомним, че Асен Василев е финансовият министър, който няма нито един Закон за държавния бюджет, който той е съставил и изпълнил. Или някой му прави бюджета или някой му го изпълнява, но никога той.

А ето каква е истината за бюджетните " излишъци" на Асен Василев:

•За 2021 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор "Държавно управление" - дефицит - 3,9% от БВП или - 5 474,3 млн.лв.;

* 2022 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор "Държавно управление"- дефицит - 2,9% от БВП или - 4 856,0 млн.лв.;

* 2023 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор "Държавно управление"- дефицит - 2,0% от БВП или - 3 709,1 млн.лв.;

• 2024 г.:

Бюджетно салдо по отчет на сектор "Държавно управление"- дефицит - 3,0% от БВП или - 6 158, 2 млн.лв.

Да видяхте някъде излишък?

Чувам, че сега Асен Василев е много загрижен за дефицита към края на юли 2025 г. Но... нека да не забравя, че през 2025 г. плащаме негови стари сметки, както и на бял свят излизат ефектите от негови действия в предходните години, за които той добре знае, но просто не му се коментира...