Окончателно: Във Варна решават за ареста на прокурорския син с наркофермата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мярката за неоклонение на задържания за притежание на марихуана син на прокурор Валентина Маджарова ще се гледа от Районен съд – Варна.

Определението е окончателно, съобщават от върховния касационен съд.

Това се случва след като в магистратите от районния съд в Средец си направиха отвод.

Вчера следобед от прокуратурата съобщиха официално, че 31-годишният бургазлия е задържан след разкриването на наркоферма в средецкото село Драка. Конкретно количество наркотик обаче не беше посочено.

Делото пред ВКС е образувано днес по искане за промяна на местната подсъдност на дело, образувано пред Районен съд – Средец, заради направени отводи от съдиите в този съд.

"В конкретния случай, с дължимото отчитане и съобразяване с изискванията за безпристрастност, ефективност и бързина на производството, касационният състав намира, че разглеждането на делото следва да бъде възложено на друг, еднакъв по степен съд, а именно Районен съд – Варна", пише в мотивите на определението.

По информация на "24 часа" мярката ще се гледа утре.