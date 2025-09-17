В Русе се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции

Областният информационен център – Русе проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции
В сградата на Община Русе се състоя обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) „Силистра, Горна Оряховица и Русе – интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще".
Концепцията е разработена с цел да допринесе за териториално сближаване, социалното включване и устойчивото развитие на общините Силистра, Горна Оряховица и Русе чрез интегрирани инвестиции в социална, здравна, образователна, жилищна и градска инфраструктура, съчетани с мерки за развитие на човешкия капитал и местните ресурси.
В рамките на документа са включени 15 проектни идеи, които търсят комбинирано финансиране от:
• Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г.
• Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021–2027 г.
• Програма „Образование" 2021–2027 г.
• Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021–2027 г.
Подборът на проектните идеи е съобразен с конкретните нужди на територията и цели насърчаване на устойчиво и интегрирано развитие в различни сектори – социални услуги, здравеопазване, образование и градска среда.
Сред акцентите за град Русе бе представен проектът „Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Иглика", насочен към създаване на по-добри условия за обучение и грижа за децата, както и намаляване на енергийните разходи.
В обсъждането взеха участие представители на водещия партньор – Община Силистра, както и на партньорите по концепцията – Община Русе и Община Горна Оряховица.
Участниците в срещата имаха възможност да се запознаят с целите, приоритетите и проектните идеи в рамките на КИТИ, както и да представят своите предложения и становища.