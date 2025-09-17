Само 20 училища обявиха деня на София за неучебен, в други правиха дори контролни

След неразбориите от 2024 г. кметът Васил Терзиев остави всеки от директорите на 276-те училища да вземе решение - в час или на празник

Само 20 училища в София удължиха с ден ваканцията в чест на празника, последвайки призива на кмета Васил Терзиев.

Това бяха 19 общински и едно държавно школо. Иначе в София има 276 училища.

Според родители в някои училища са избрали друг подход за празнуване - намалени часове, а след това децата са обиколили някои от точките за празника. Трети пък са рисували любимите си места в града на асфалта в училищните дворове и са завели децата за благословия в църкви на територията на района, където се намира училището.

Мнозинството директори обаче са решили, че след еуфорията на първия учебен ден в понеделник, е по-дисциплиниращо да няма празнична ваканция в сряда. Дори някои училища са влезли веднага в учебен ритъм с контролни за входящо ниво, за да установят учителите "пораженията" от дългия летен отдих.

Неофициалната статистика "24 часа" събра, след като миналата година късно на 16 септември столичният кмет Терзиев обяви празника на града за неучебен, което породи напрежение сред родителите, които недоволстваха, че решението е взето в последния момент и няма къде да оставят децата си. Затова училища приеха своите възпитаници в класните стаи, въпреки заповедта за еднодневната ваканция.

Васил Терзиев остави за днешния празник директорите сами да решат как да постъпят. По принцип Законът за предучилищното и училищно образование дава правомощия на кмета да обяви този ден за неучебен. Така на 10 септември той изпрати писмо до училищата, в което ги запознава с празничната програма.

Преди дни министърът на образованието и науката Красимир Вълчев коментира пред медии, че според него е по-добре денят да е присъствен. Той припомни, че за да няма злоупотреби, а и родители и учители да планират програмата, МОН инициира промени в Закона за предучилищното и училищното образование, с които местната власт запазва право да обявява неучебен ден за училищата на само за празника на съответната община. Във всички останали извънредни ситуации кметове ще могат да предлагат на министъра на образованието и науката да обявява неучебни дни.

В коментар за малкото училища, избрали денят да е неучебен Диян Стаматов, директор на 119-о средно училище "Михаил Арнаудов" в София написа във фейсбук: "Този факт показва, че в столицата образованието е поставено на особено високо ниво. Учителите внимателно преценяват, че макар и празничен, денят е работен и не бива да се създават затруднения едновременно за всички родители. София е пример за добри административни политики и заслужено се утвърждава като модел за цялата страна."