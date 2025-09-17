ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Само 18 души са се включили в кръводарителската акция в парламента

Само 18 души са се включили в кръводарителската акция в парламента

Весела Бачева

[email protected]

2376
Акцията е под патронажа на председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която също дари кръв. Снимка: Велислав Николов

Само 18 души са се включили в акцията по кръводаряване в парламента в сряда, като не всички от тях са депутати. Събрали са около 8 литра кръв.

Общо са се явили 25 души, но седем от тях са били върнати, тъй като не са отговаряли на условията. Някои от тях са приемали лекарства за високо кръвно и за щитовидната жлеза, а други обяснили, че са дарявали през август. Някои медикаменти не позволяват човек да дарява кръв. Друго условие е да са минали поне 60 дни от последното кръводаряване.

Така кръв са дарили само 18 души. Акцията беше от 9 до 13 часа в парламента, при тържественото откриване в 11,30 часа шефът на здравната комисия проф. Костадин Ангелов съобщи, че към този час са минали десет депутати. "24 часа" засне председателката на парламента Наталия Киселова, както и Димо Дренчев, Ангел Славчев и Петър Петров от "Възраждане". БСП пък похвали своите кръводарители (освен Киселова) Мая Димитрова и Владимир Георгиев и публикува техни снимки. Във фейсбук се похвали и Васил Пандов от ПП-ДБ, който е инициатор на идеята. Сред 18-те са и Андрей Вълчев - шеф на кабинета на Киселова, и Мустафа Емин - съветник на "Величие".

Това е третата акция по кръводаряване в парламента. Последната беше преди две години в старата сграда на Народното събрание. Хора от БЧК коментираха, че не е имало много нови лица, а по-скоро кръводарителите се повтарят.

