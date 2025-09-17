ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова се срещна с кметовете на Троян и Петрич заради Закона за водоснабдяването и канализацията

Киселова по време на срещата. Снимка: Народно събрание

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова се срещна с кметовете на общините Троян - Донка Михайлова, и на Петрич - Димитър Бръчков, които й представиха съвместната Позиция на общините и общинските ВиК оператори относно внесения от Министерски съвет за разглеждане в Народното събрание Закон за водоснабдяването и канализацията.

Представителите на местната власт заявиха, че партньорството и откритото сътрудничество между държавата и местната власт може да осигури развитие на ВиК сектора, което да е изцяло в интерес на потребителите. Кметовете изразиха надежда за провеждане на равнопоставен диалог при разглеждането на закона, в който да бъдат взети предвид и техните предложения.

Според представителите на месната власт позицията им цели да гарантира устойчиво развитие на ВиК сектора, като отчита принципите на местното самоуправление, ефективното управление на публичната инфраструктура и интересите на населението в българските общини. Те подчертаха, че новият закон следва да бъде инструмент за устойчиво развитие на сектора чрез насърчаване на конкуренция по качество на услугата чрез прозрачни стандарти, съгласуваност между държавните и общинските политики и реалното участие на местните власти.

